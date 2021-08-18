Помолодевшая Пугачева показала лицо без макияжа и с морщинами. Фото

Популярная российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками редким кадром, на котором засветилась без макияжа. Артистка показала свои морщины вокруг глаз и заявила, что они ее не смущают.

Фанаты оценили снимок и засыпали знаменитость комплиментами. Соответствующее фото Пугачева опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Известная исполнительница решила сделать селфи и поделились им со своими подписчиками в сети. На нем артистка распустила волосы, была без косметики и засветила морщины.

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. Нет проблем", – написала Пугачева.

Видео дня

Пользователи сети восхитились естественной красотой певицы. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у вас", "Алла Борисовна, вы прекрасны", "Да почти и не видно морщин, все хорошо, и улыбаться надо обязательно", "Создала молодость", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Алла Пугачева – известная советская и российская певица, композитор, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России. С 2011 года замужем за шоуменом Максимом Галкиным.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский продюсер Андрей Разин опубликовал редкий снимок певицы Аллы Пугачевой, на котором ей 17 лет. Рядом он прикрепил свой кадр, сделанный в том же возрасте.