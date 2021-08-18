Помолодевшая Пугачева показала лицо без макияжа и с морщинами. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Помолодевшая Пугачева показала лицо без макияжа и с морщинами. Фото

Популярная российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками редким кадром, на котором засветилась без макияжа. Артистка показала свои морщины вокруг глаз и заявила, что они ее не смущают.

Фанаты оценили снимок и засыпали знаменитость комплиментами. Соответствующее фото Пугачева опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Известная исполнительница решила сделать селфи и поделились им со своими подписчиками в сети. На нем артистка распустила волосы, была без косметики и засветила морщины.

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. Нет проблем", – написала Пугачева.

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Алла Пугачева показала свои морщины

Пользователи сети восхитились естественной красотой певицы. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у вас", "Алла Борисовна, вы прекрасны", "Да почти и не видно морщин, все хорошо, и улыбаться надо обязательно", "Создала молодость", – пишут люди.

Пользователи сети восхитились естественной красотой певицы
В сети оценили новое фото певицы
Пугачеву засыпали комплиментами

Коротко о знаменитости:

  • Алла Пугачева – известная советская и российская певица, композитор, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России. С 2011 года замужем за шоуменом Максимом Галкиным.

Как сейчас выглядит Алла Пугачева
Алла Пугачева в наши дни
Алла Пугачева в ярком образе

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский продюсер Андрей Разин опубликовал редкий снимок певицы Аллы Пугачевой, на котором ей 17 лет. Рядом он прикрепил свой кадр, сделанный в том же возрасте.

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