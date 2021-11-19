Помочившаяся на фаната певица впервые объяснила свою выходку

Солистка группы Brass Against, участница американского шоу "Голос" София Уриста, которая помочилась на фаната во время выступления, впервые прокомментировала свою выходку. Певица извинилась перед поклонниками и заявила, что она не из "шокирующих художников".

Об этом она написала на личной странице в Instagram. Она добавила, что той ночью позволила себе слишком "расширить границы на сцене" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я хочу рассказать о своем выступлении на рок-фестивале Welcome To Rockville во Флориде. Я всегда разделяла границы в музыке и на сцене. Но, той ночью я слишком далеко расширила границы", – написала певица.

Видео дня

Она отметила, что очень любит семью, группу и фанатов, после чего извинилась.

"Я знаю, что некоторых обидело то, что я сделала. Я извиняюсь перед ними и хочу, чтобы они знали, что я не хотела причинять им боль. Я не шокирующий художник. Я всегда хочу ставить музыку на первое место. Я благодарна вам за вашу постоянную любовь и поддержку", – подытожила Уриста.

Напомним:

Во время рок-фестиваля Welcome To Rockville во Флориде София Уриста захотела "по-маленькому" и позвала к себе отчаянного поклонника. Она справила нужду прямо на сцене, на лицо фаната, который вовсе был не против. После инцидента мужчина начал радостно прыгать и размахивать руками.

После своего выступления певица извинилась в Facebook за свой поступок и оправдала его тем, что "увлеклась".

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые справили нужду на публике. Среди них Джастин Бибер, Канье Уэст, Джаред Хассельхофф и Лиам Нисон.