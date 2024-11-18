Ползал по полу и хватал папу за ноги: 4-летний сын Тимура Мирошниченко залез в кадр и умилил ведущих. Забавное видео

4-летний сын Тимура Мирошниченко Марко умилил ведущих проекта "Сніданок з 1+1" во время утреннего эфира. Мальчик залез в кадр к звездному папе и стал спокойно заниматься своими делами, не мешая ему выполнять работу.

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Маленький соведущий появился у 38-летней знаменитости в рамках нового выпуска шоу "ЖВЛ". Со своей стороны, украинский комментатор продолжил работать, не акцентируя внимание на наследнике.

В тот момент, когда Тимур Мирошниченко рассказывал аудитории интересные новости из жизни звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса, в кадре неожиданно появился Марко. Мальчик ползал по полу студии и несколько раз схватил папу за ноги.

Сын звездного телеведущего не кричал и не мешал отцу проводить эфир. Он с милой улыбкой иногда смотрел на объектив камеры и наблюдал за съемочным процессом.

"Пусть вот это милое ползание станет чем-то теплым и согревающим в тот день, когда у вас уже холодно, пошел первый снег, обстрелы. Малыш, ты сделал сегодняшний день", – обратился к Марку Егор Гордеев.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Мирошниченко провели первые выходные с усыновленной дочерью и восхищали сеть видео.

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