Полякова вступилась за Джамалу, которую обвинили в осквернении гимна Украины, и сама исполнила 'Ще не вмерла' в современной аранжировке

На днях вокруг известной украинской певицы Джамалы разгорелся скандал – звезду раскритиковали за "особенное" исполнение гимна Украины с использованием большого количества вокализмов, или, как выразились интернет-пользователи, "неуместных кривляний". За артистку заступилась ее коллега Оля Полякова. Она также показала, как спела "Ще не вмерла" в современной аранжировке на благотворительном футбольном матче в Лондоне.

Видео дня

Полякова разместила видео со своим исполнением гимна на личной странице в Instagram. А в InstaStories "королева ночи" обратилась к Джамале, отметив ее талантливую и проникновенную версию "Ще не вмерла" на звездном футбольном матче Game4Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я считаю, что самобытность артиста уместна в исполнении любого произведения, если это сделано честно, с душой и талантливо. Вообще, исполнение гимна не должно выглядеть как на советском параде, это триумф духа, а наш украинский дух – это дух творчества, поиска и самовыражения! Спасибо Дмитрию Саратскому за аранжировку для меня!" – оставила Полякова в описании под видео.

Стоит отметить, несмотря на то что артистка также использовала современную аранжировку, украинцы остались в восторге от гимна в исполнении Поляковой. Они оценили ее мощный вокал и уместную эмоциональность.

Обращаясь к Джамале, Полякова сообщила, что знает, с каким хейтом пришлось столкнуться коллеге. Она произнесла: "Я послушала и хочу сказать, что это было очень круто и талантливо... Джамала, это было фантастически".

Тем временем сама Джамала поблагодарила коллегу за поддержку и написала: "Вот где не думала всколыхнуть общество. Мне очень приятно. А главное, у меня уж точно нарисовалась статистика, кому не понравилось. Как-то поделюсь этим".

Напомним, Джамала исполнила гимн на благотворительном матче в поддержку нашей страны Game4Ukraine, который проходил 5 августа в Лондоне, на домашней арене лондонского "Челси" – стадионе "Стэмфорд Бридж". Певица решила несколько поэкспериментировать с музыкой и собственно исполнением. Это понравилось далеко не всем украинцам. Многие подчеркнули, что гимн не стоит менять, ведь его исполняет многотысячная, а порой даже многомиллионная аудитория, которая привыкла к традиционному звучанию. Некоторые комментаторы даже написали, что Джамала испортила и осквернила торжественную композицию-символ.

Как писал OBOZREVATEL, Оля Полякова заявила, что будет судиться с украинским изданием "Главред" из-за грубой статьи о ее 18-летней дочери Марии. Звезда возмутилась, что в тексте автор размышлял о весе и внешнем виде подростка, и назвала это бодишеймингом.

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