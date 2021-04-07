Полякова в обтягивающих лосинах показала, как вернулась в спорт. Видео

Украинская певица Оля Полякова снова решила вернуться к спортивным тренировкам, которыми будет делиться с поклонниками. Так, в новом видео знаменитость показала упражнения на все группы мышц.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что она запускает "Полявидение".

Известно, что в новых выпусках Полякова займется развлекательной постковидной терапией. В свежих эпизодах певица представит программу физических упражнений, которые помогают ей сохранять форму, не набирая лишний вес, а также поделится рабочей диетой для похудения.

Кроме того, звезда рассекретит инсайты по питанию, оздоровительные процедуры в домашних условиях и дыхательную гимнастику.

Полякова занимается спортом дома Скриншот

Полякова показала новые упражнения Скриншот

Полякова вернулась в спорт Скриншот

На первой тренировке Полякова появилась перед фанатами в обтягивающих серых лосинах с принтом, футболке и полностью без макияжа. Пользователи сети засыпали знаменитость благодарными комментариями и отметили, что благодаря ее упражнениям многие добились хороших результатов.

Полякова появилась перед фанатами в обтягивающих серых лосинах с принтом Скриншот

"В прошлом году вместе с вами не бросила тренироваться на карантине, постройнела и дальше работаю с телом! Спасибо!", "Олечка, вы просто огонь, тренировка супер, вы смотивировали оторвать жопу с дивана, теперь буду тренироваться только с вами", "Спасибо большое за тренировку. С вашим оптимизмом легче делать. Обожаю вас. Карантин проведу с вашей компанией", – пишут люди.

Полякову засыпали комплиментами Скриншот

В сети оценили тренировку Поляковой Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова пришла в спортзал в откровенном наряде и с блестящей короной на голове. Жаркие кадры с тренировки звезда опубликовала в TikTok.