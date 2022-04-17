Полякова 'размазала' Киркорова за поддержку Марченко и Медведчука. Видео

Украинская певица Оля Полякова эмоционально обратилась к исполнителю-путинисту Киркорову, который накануне поддержал призывы Оксаны Марченко освободить из-под стражи ее мужа – пророссийского нардепа Виктора Медведчука. Певица заявила, что пропагандист встал на сторону предателя, лжет о собственных ценностях и подставляет коллег.

Также артистка раскрыла, что россиянин, год назад называвший ее своей подругой, ни разу не поинтересовался ее безопасностью и самочувствием на протяжении войны. Соответствующий ролик появился на странице звезды в Instagram (чтобы посмотреть видео и фото, досколльте до конца страницы).

Полякова призналась, что почти два месяца ждала от Киркорова любого комментария по поводу войны в Украине и была удивлена, увидев, что тот поддерживает "паломницу", куму Путина Оксану Марченко и ее мужа-миллиардера Медведчука. Звезда поинтересовалась, не хотел ли певец пожалеть украинцев, которые в свое время были его фанатами и "носили на руках".

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"Тебе ее жаль? А украинский народ, который носил тебя на руках, набивал тебе залы, пел твои песни, любил тебя, тебе их не жалко? Тех твоих поклонниц, молодых и пожилых, которых физически тысячами убивает твоя страна, убивает и насилует женщин и детей, стирающих с лица земли русскоязычные города", – сказала артистка.

Украинка подчеркнула, что путинист, несмотря на свои публичные заявления о необходимости беречь человеческую жизнь, действительно уважает только миллиардеров. Также она объяснила, почему "ценность отношений" пропагандиста – обман.

"Ты пишешь, что для тебя ценность – человеческие отношения? Ну, давай начнем с меня и с моих с тобой отношений. Не буду говорить, что ты ни разу не написал мне за это время, не поинтересовался, как я, как мои дети", – сказала Полякова.

Также она вспомнила россиянину инцидент прошлого года, когда он обманом устроил в Дубае публичный "перформанс дружбы и объединения" народов, размахивая флагами.

"Я тогда промолчала, оправдывала тебя. Думала, что это ты по искренности, по незнанию. Я всегда приводила тебя в пример благодаря твоему пониманию души артиста. Это восхищение останется со мной и теперь. Как память о том, что великие артисты могут быть маленькими людьми", – объяснила украинка.

По словам певицы, после поддержки Марченко и ее мужа она полностью разочаровалась в бывшем товарище, и почувствовала стыд за то, что равнялась на него и хотела дружить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филипп Киркоров опубликовал сообщение, в котором обратился к главам Франции и США, чтобы те отреагировали на задержание Медведчука. Тем самым артист поддержал Марченко и ее циничную ложь.