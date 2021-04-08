Полякова показала тренировку с дочерью на стадионе "Динамо". Видео

Украинская певица Оля Полякова поделилась видео утренней тренировки, которую она провела совместно со своей старшей дочерью Машей на киевском стадионе "Динамо". Под чутким руководством тренера девушки выполняли комплекс физических упражнений для всех основных групп мышц.

Знаменитость вышла в прямой эфир к поклонникам в Instagram, после чего сохранила его и опубликовала ролик в своем профиле. Звездные мама и дочь были одеты в одинаковые спортивные костюмы и кроссовки. Перед камерой они появились без макияжа (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца)

"Тренировка на свежем воздухе. Девчонки, начинаем готовить себя к лету уже сейчас! Кто делал упражнения вместе с нами в прямом эфире?" – спросила Оля.

Полякова показала тренировку с дочерью Машей скриншот с видео

Полякова с дочерью Машей тренируется на стадионе "Динамо" скриншот с видео

Полякова и ее дочь провели тренировку на стадионе "Динамо" скриншот с видео

Полякова показала, как занимается спортом с дочерью скриншот с видео

Полякова показала, как занимается спортом с дочерью скриншот с видео

Напомним, ранее Поляков заявила, что запускает программу "Полявидение". В ней певица представит программу физических упражнений, которые помогают ей сохранять форму, не набирая лишний вес, а также поделится рабочей диетой для похудения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова пришла в спортзал в откровенном наряде и с блестящей короной на голове. Жаркие кадры с тренировки звезда опубликовала в TikTok.