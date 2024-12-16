'Полуправда с довеской лжи': духовенство осудило Клопотенко за осквернение Киево-Печерской лавры

Духовенство осудило шеф-повара Евгения Клопотенко и журналиста Акима Галимова за съемку и приготовление пищи в Трапезной Киево-Печерской лавры. Его представители утверждают, что в этом помещении происходили последние несколько веков богослужения, поэтому никаких употреблений или приготовлений пищи там не было.

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Соответствующее возмущение выразил председатель Синодальной комиссии по межхристианским отношениям и Института церковной истории ПЦУ митрополит Димитрий Рудюк в комментариях под постом священнослужителя Георгия Коваленко в Facebook. Он считает, что оправдание медийных лиц, которые готовили рождественские блюда в стенах Лавры, приравнивается к лукавству.

"Правда, или же истина скрывается в недосказанных вещах. И так с каждой проблемой, которая возникает в нашем обществе. Напомню, что в нем ширится секуляризация семимильными шагами под разными выдуманными и полуправдивыми версиями, объяснениями и т. д. Когда говорят, что это же Трапезный храм, то у меня сразу возникает очень противоречивая мысль. И объясню почему? В Киеве есть несколько монастырских комплексов с трапезными храмами Софийский кафедральный, Киево-Печерский Лаврский, Киево-Михайловский Златоверхий, Выдубицкий и Богоявленский Братский. Ни в одном из них по крайней мере два-три века не совершались никакие трапезы. Эти храмы были переведены под богослужебные, и так существует до сих пор", – утверждает Димитрий Рудюк.

Он отмечает, что все, кто оправдывает действия Евгения Клопотенко и Акима Галимова, – лгут, ведь теперь никаких трапез в Трапезных храмах не происходит.

"Поэтому оправдывать эти телешоу тем, что это же Трапезный храм – это лукавить и говорить полуправду с довеском лжи. Вы же прекрасно знаете, что современные трапезы в Лавре, в других монастырях не происходят сейчас в существующих трапезных храмах киевских древних монастырей. Для того чтобы хотя бы как-то оправдать эту ситуацию с пампухами и кутьей, надо хотя бы понимать, что такое монашеская братская трапеза, на которой во время еды читается жития святых, или другие духоносные тексты", – продолжил митрополит.

По его словам, создание шоу в стенах церкви недопустимо, хотя оно связано с Рождеством и едой, которую считают атрибутом этого православного праздника. Поэтому, как говорит Димитрий Рудюк, хейт в сторону Евгения Клопотенко был предсказуемым.

"Что мы видим здесь на фоне иконы Распятия Христа Спаса? Мы видим кулинарное, пусть рождественское, но шоу. В то время, когда в прошлом этот Трапезный зал использовался под богослужения. И правильно говорят те, кто говорит, что мы даем повод для разнообразных спекуляций. Мы своими недомолвками разрушаем сакральное, духовное пространство Лавры. И поэтому такая реакция – это заслуженная реакция. Не в трапезном зале даже монахи когда-то готовили такие блюда, как кутья, а на кухне, там где плита, и другие кухонные принадлежности, поэтому не надо на фоне икон с выразительным духовным пространством делать то, чего не надо делать", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Клопотенко и Аким Галимов записали особый выпуск "Реальной истории" о традиционных рождественских блюдах в трапезной Киево-Печерской лавры, однако столкнулись с хейтом. Прихожане обвинили шеф-повара в осквернении священного места, а ресторатор ответил, что раньше только мечтал о съемках в Лавре, ведь святыня долгое время находилась под УПЦ МП.

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