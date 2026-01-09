'Полтавский поджигатель' взялся за старое: в полицию поступил тревожный звонок от героя мемов, который сидел в тюрьме

Виталий Чепурко, который в начале большой войны прославился в сети как "Полтавский поджигатель", снова оказался в поле зрения правоохранителей. Герой мемов, известный по фразе "мне нравится, как оно горит", связался с полицией и заявил, что снова будет устраивать пожары в квартирах жителей Полтавы.

Соответствующая информация появилась на сайте издания "Полтавщина". Отмечается, что 8 января в полицию поступил анонимный звонок с угрозами, однако они смогли быстро установить личность нарушителя. Им оказался Чепурко, который ранее уже сидел в тюрьме.

По факту инцидента полиция составила на "Полтавского поджигателя" административные материалы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство. Документы были направлены в суд.

Что известно о герое мемов

Судьба Виталия Чепурко сложилась довольно нелегко. Мама приняла решение отправить его в интернат после того, как развелась с мужем. По окончании учебы Чепурко вернулся в родной дом, однако прожил с матерью не слишком долго. У него была очень маленькая заработная плата, поэтому он начал заниматься воровством, за что и был впервые приговорен к шести годам заключения.

После выхода на свободу мужчина не изменил свой образ жизни. Он хотел обокрасть гараж, однако не смог открыть дверь, поэтому решил поджечь ее со злости. С того момента он и начал совершать свои "знаменитые" преступления.

В течение 2007 года Виталий Чепурко поджег 28 дверей за два месяца, благодаря чему и получил известность. Когда журналисты общались с нарушителем, он произнес фразу, которая со временем и разлетелась на мемы: "Ну, мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарные приезжают. Ну, люди в шоке, глаза аж вылезают у них. А мне это по приколу: смотреть, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно же еще сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь".

После того, как украинцы увидели ролик, Виталия Чепурко осудили на пять с половиной лет лишения свободы. Что интересно, о своей популярности он узнал именно от правоохранителей. После выхода на свободу он создал собственный YouTube-канал и решил развиваться как блогер.

Чепурко начал выращивать перепелов, однако основной доход получал именно с рекламы. Кроме того, время от времени он записывал поздравления по просьбе подписчиков: "Мне объяснили, мол, в таком смысле ты уже больше не сядешь. Что чем больше будут смотреть, тем больше ты будешь иметь от этого средства. Я имею доход. Иногда заказывают рекламу".

Кстати, рассказывая о своей жизни после заключения, Чепурко даже успел пригрозить российскому диктатору Владимиру Путину: "Это нельзя говорить, потому что у нас сейчас идет война, но, если бы я угрожал Путину, думаю, стал бы царем горы – у меня было бы очень много подписчиков. Если бы его сюда привезли, я бы даже не посмотрел, что он старый".

