Полиция задержала звезду 'Х-Фактора': Андрей Мацевко был в розыске больше двух лет

В Ивано-Франковске полиция задержала звезду "Х-фактора" Андрея Мацевко. Оказалось, что исполнитель, называющий себя "народным артистом Украины", больше двух лет находился в розыске.

Видео дня

Об этом сообщает местное издание "Галка". Информагентство ссылается на информацию, полученную от патрульной полиции Ивано-Франковской области.

По данным полиции, вчера, 7 января, франковские патрульные заметили на одной из улиц города подозрительного прохожего, пытавшегося скрыться, когда к нему подошли правоохранители. Мужчину задержали. Оказалось, что с июля 2021 года он находится в розыске одним из районных управлений полиции ГУНП в Киеве, поскольку скрывается от органов досудебного расследования.

По информации издания "Галка", задержанный – это известный исполнитель, участник многих сезонов украинских талант-шоу Андрей Мацевко.

Вероятно, артиста розыскивали после громкой истории, которая произошла с ним в апреле 2021 года. Тогда СМИ сообщили о том, что Мацевко задержали в столичном метро с поддельным пенсионным удостоверением. Артист пытался воспользоваться с фальшивым документом услугами общественного транспорта. Тогда исполнитель заявил правоохранителям, что подделку ему дал товарищ. Задержанный также признался, что знал, что этот мужчина занимается фальшивыми документами, поскольку он и сам пользовался таким удостоверением.

По информации OBOZ.UA, в последние годы Андрей Мацевко проживает в селе Сваричев Ивано-Франковской области. Односельчане отзываются о нем доброжелательно, однако в разговоре с нашим изданием отмечали, что мужчина живет нелюдим. Мол, утром куда-то едет на своем велосипеде – и только вечером возвращается. Исполнитель живет в родительском доме с мамой и старшим братом.

Андрей Мацевко стал известен на всю Украину более 10 лет назад, когда пришел с выступлением на первый сезон телешоу "Х-фактор". Исполнителю не удалось покорить жюри, продемонстрировав крайне низкие вокальные способности, однако зрителям он понравился своей непосредственностью. Песни "Ой чиє то жито" и "Смерека" в исполнении артиста стали в сети вирусными. Впоследствии он еще несколько раз покорял Х-Фактор и другие талант-шоу. Однако – так же безуспешно. На волне популярности артиста начали активно приглашать на частные вечеринки. Когда популярность угасла, Мацевко какое-то время работал дворником.

Больше об Андрее Мацевко – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!