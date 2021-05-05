Похудевшая Джамала показала пресс в коротком топе. Фото

Украинская певица Джамала, которая сейчас активно худеет, продемонстрировала стильный наряд в коротком топе и засветила подтянутый пресс. Знаменитость позировала на фоне одной из киевских кофеен.

Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что среда – это маленькая пятница, и она рада, что в столице закончился карантин.

Так, в кадре Джамала появилась в джинсах с высокой посадкой, светлом топе и модном тренче. Свой образ звезда дополнила белыми кроссовками, кепкой и черными очками. В таком виде певица прогулялась по городу, выпила кофе и сделала снимки.

Напомним, ранее Джамала начала активно бороться с лишним весом. Она старается придерживаться того рациона питания, который для нее составили специалисты, однако иногда это дается ей крайне трудно.

По словам певицы, с помощью правильного питания она смогла похудеть на шесть килограммов за полтора месяца. Изначально знаменитость весила 69 кг, а сейчас – 63. В общем она планирует скинуть 10 кг.

Коротко о знаменитости:

Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Джамала улетела на отдых с семьей в Египет и поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала похудевшую фигуру в черном бикини.