Поэт-воин Павел Вышебаба поделился собственными предположениями о сроке окончания войны: возможно, это будет 7-8 лет

Украинский поэт и военный Павел Вышебаба поделился собственными прогнозами касательно сроков окончания войны в Украине. Защитник признается, что на передовой бойцы не тешат себя напрасными иллюзиями и "готовятся воевать в долгую". Некоторые даже предполагают, что война будет длиться около 7-8 лет, как это было с АТО.

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Такой честный ответ прозвучал от Вышебабы в интервью YouTube-каналу "РОЗМОВА". Он рассказал, как настроены его товарищи по службе на вероятные продолжительные бои.

Многих украинцев такой комментарий от бойца несколько огорчил, ведь Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дают прогноз куда утешительнее – говорят, что война может закончиться уже в этом году. Вышебаба подчеркнул, что верит руководству и надеется, что их "предсказания" окажутся верными, однако настроен с другими защитниками на другой расклад.

"Залужному и Буданову точно виднее, чем мне. Это точно. Но у меня более сдержанный оптимизм. Мы готовимся к тому, что называется "играть в долгую", то есть воевать в долгую. У меня нет ощущения, что все закончится в этом году, честно скажу. Я доверяю заявлениям нашего руководства, очень хочу, чтобы они сбылись, но если они не сбудутся – ничего страшного не произойдет. Это не означает, что нужно "О, вот год заканчивается, а мы еще не в Мариуполе, не в Крыму". Год? Хорошо. Три года? Окей. Пять? Сколько нужно. Мы обсуждаем, что даже 7-8 лет это будет длиться, как длилось АТО", – прокомментировал Вышебаба.

Что касается энтузиазма бойцов на передовой, то Вышебаба уверяет – за это переживать не стоит.

"Мы уже готовы быть военными в долгую", – заверил поэт-воин.

Напомним, ранее Павел Вышебаба и популярная украинская исполнительница KOLA презентовали совместную композицию под названием "Доньці". В ее основу легло стихотворение, написанное бойцом своей кровинке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, ставший воином в рядах ВСУ, объяснил, как, по его мнению, закончится полномасштабная война. По словам музыканта, конец геноцида украинцев наступит тогда, когда оккупанты либо убегут, либо полягут на украинской земле.

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