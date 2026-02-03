'Подкладывал' своих жен под олигархов и искал 'жертв' среди украинок: куда исчез сводник Петр Листерман и почему его сравнивают с Эпштейном

После новых публикаций по делу Джеффри Эпштейна в соцсетях вспомнили того, кто в мире богатых и влиятельных мужчин занимался организацией знакомств с молодыми женщинами. В этом контексте пользователям на ум пришло имя Петра Листермана – украинца, который десятилетиями считался одним из самых известных "VIP-сводников" в Восточной Европе.

Его деятельность в Киеве, Харькове, Одессе и других городах страны вызвала неоднозначную реакцию: одновременно он присутствовал в светских хрониках, давал интервью, сотрудничал с модельными агентствами и известными личностями, но его методы и подход вызывали критику и подозрения в эксплуатации молодых девушек, что в свое время делал Джеффри Эпштейн. OBOZ.UA расскажет: где он сейчас и почему его деятельность сравнивают с громкими международными скандалами.

Почему о нем заговорили снова

Инфоповодом стала публикация медиаменеджера и журналистки Татьяны Трощинской, которая на фоне скандала вокруг файлов Эпштейна вспомнила деятельность Листермана в Украине.

По ее воспоминаниям, во времена, когда он активно работал в Киеве, мужчина даже проводил своеобразные "тренинги" для девушек. Она также напомнила, что в 1980-90-х годах часть модельных агентств и конкурсов красоты фактически использовалась как инструмент вербовки людей для торговли ими.

"В связи со скандалом вокруг файлов Эпштейна есть много постов: а вон, мол, здесь давно был Петя Листерман, а никто не возмущался! Я прекрасно помню времена, когда этот сутенер и VIP-сводник орудовал здесь, в Киеве, и даже "тренинги" для девушек в этой сфере проводил, или как это назвать. Да, у него и интервью брали, и публиковали. Более того, в 80-90-е многие модельные агентства и конкурсы красоты были вербовщиками людей – именно для торговли ими", – отметила Трощинская.

Параллельно в Threads начали появляться личные истории женщин, которые утверждают, что в молодости сталкивались с деятельностью Листермана.

Одна из пользовательниц рассказала, что в 19 лет случайно попала на кастинг якобы модельного агентства в квартире на Канатной улице. По ее словам, в помещении находились преимущественно 15-16-летние девушки в купальниках, а после дефиле ей начали задавать вопросы о готовности поехать "кататься на яхте".

Женщина вспоминает, что тогда поняла характер предложений и решила отказаться, притворяясь наивной. Она также утверждает, что позже Листерман узнал ее на одном из конкурсов красоты и предлагал работать фотографом для его агентства, собирая контакты девушек.

Другие пользовательницы соцсети предположили, что именно он мог быть причастен к "поставкам" женщин на вечеринки Эпштейна.

Кто такой Петр Листерман

Петр Листерман родился в 1957 году в Киеве в семье преподавателей. Учился в Мордовском государственном университете, а затем переехал во Францию вместе с женой-француженкой, где работал инструктором по горным лыжам.

В 1995 году его арестовали – он провел год в тюрьме за незаконное использование краденых автомобилей. Позже, в возрасте 40 лет, женился на 16-летней российской фотомодели Кристине Семеновской.

Широко известным Листерман стал как организатор VIP-знакомств между бизнесменами и молодыми женщинами. Он стал персонажем светской хроники, появлялся на телевидении, писал книги с красноречивыми названиями "Как запутать олигарха" и "Как запутать Листермана".

Его образ даже лег в основу героев фильмов, а сам он снимался в клипах поп-групп.

Скандалы и громкие заявления

Имя сводника неоднократно фигурировало в резонансных историях. В частности, в 2007 году он фигурировал в "куршевельском" скандале, когда французская полиция задержала российского миллиардера Михаила Прохорова по подозрению в организации международной сети проституции.

Сам Листерман в публичных интервью часто делал откровенные заявления. В разговоре с Дмитрием Гордоном в 2020 году он утверждал, что имеет картотеку из примерно пяти тысяч девушек, которых классифицирует по группам, и помнит их данные и родословную.

Он также описывал, как ищет новых кандидаток во время Ukrainian Fashion Week, отмечая, что достаточно "сесть на лавочку" – и девушки сами подходят.

В то же время Листерман подчеркивал, что не занимается эскортом, а лишь организует знакомства, называя свой бизнес match-making.

В частности, он признавался, что иногда предлагал своих молодых жен олигархам. Таких было четыре женщины.

В то же время в том же интервью он приписывал себе знакомства известных людей, среди которых упоминал Эдриена Броуди и даже Брэда Питта, а также заявлял, что якобы познакомил Криштиану Роналду с россиянкой Ириной Шейк.

Он называл Украину "номер один в мире в вопросе красивых девушек" и даже "Клондайком", объясняя это смешением крови, "солнцем и добротой людей".

В начале 2010-х он регулярно приезжал в Украину в поисках кандидаток для состоятельных клиентов. В 2011 году заявлял о намерении открыть ночной клуб в Харькове и "привозить олигархов со всего мира", обещая, что девушки якобы будут получать дорогие подарки.

В 2012-м на вечеринке Ukrainian Fashion Week он открыто говорил журналистам, что прилетает в Харьков, Донецк, Одессу и Киев, чтобы "выбирать девочек", ведь спрос на украинок вырос.

А в 2013 году заявлял, что подыскивает украинского жениха для топ-модели Наоми Кэмпбелл после ее расставания с россиянином Владиславом Дорониным.

Где Листерман сейчас

Петр Листерман не исчез из публичного пространства. Его аккаунт в Instagram свидетельствует, что в последнее время он находится во Франции – где и живет десятки лет и продолжает публиковать объявления, связанные с поиском женщин для знакомств.

В конце 2025 года он дал редкое интервью, находясь в Дубае, и в очередной раз хвастался своим "бизнесом".

