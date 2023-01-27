''Под звуки канонады в Бахмуте'': Вакарчук спел с военными ''Червону руту'' и ''Все буде добре''. Видео

Знаменитый украинский музыкант Святослав Вакарчук приехал в практически полностью уничтоженный Бахмут, который считается одной из самых горячих точек фронта, чтобы поддержать воинов своим творчеством. Вместе с защитниками в укрытии он исполнил легендарную украинскую композицию "Червона рута", а также мотивационный хит "Все буде добре" группы "Океан Ельзи".

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Соответствующее видео артист разместил на личной странице в Instagram. Оно растрогало интернет-пользователей до слез (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте – особенные. Город, который еще недавно был одним из самых успешных в регионе – настоящая руина. Но мы боремся сегодня не только за дома. Мы боремся за наших людей и за ценности. Спасибо, ребята, из Национальной гвардии Украины, ДФТГ Хартия и всем Силам обороны!" – прокомментировал видео фронтмен группы "Океан Ельзи".

На обнародованных кадрах музыкант исполняет всем знакомые строки, аккомпанируя себе на гитаре. Военные подпевают ему и снимают на телефоны на память. Как отметил Вакарчук, трек "Все буде добре" он в поет в конце каждого своего выступления перед бойцами, поскольку убежден, что все именно так и будет.

Исполнитель также поделился своими ощущениями от поездки в Бахмут: "Здесь горячо, но город несокрушимый, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и другие украинские города и села, не просто герои – это люди, уже вошедшие в историю. Большая честь быть рядом с ними. Пусть каждый из них остается живым и невредимым и возвращается победителем".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Святослав Вакарчук с 24 февраля 2022 года активно ездит по прифронтовым зонам, где выступает перед бойцами ВСУ. За время полномасштабной войны он провел больше 170-ти концертов для защитников. Музыкант рассказал, какие песни слушают военные на фронте.

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