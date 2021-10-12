Почти миллион просмотров за сутки: Måneskin выпустили новый клип. Видео

Популярная итальянская рок-группа Måneskin выпустила новый клип на песню под названием "Mammamia". Отметим, что почти за сутки ролик посмотрели более 930 тысяч людей.

Клип опубликовали на официальном аккаунте группы в YouTube. Песня войдет в сет-лист их тура по миру в 2022 году, в ходе которого они также посетят столицу Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В новом клипе, который собрал около 135 тысяч лайков и почти 6,5 тысяч комментариев за сутки, участники рок-группы якобы едут в машине и иногда напевают слова песни. В кадре один из них закуривает сигарету и передает ее солисту, кто-то достает алкогольный напиток и остальные действия сопровождаются битом, под который они танцуют.

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В тексте песни говорится о том, что полиция "украла" веселье у них.

"Я чувствую жар, чувствую удары барабанов. Звоните в полицию, я заявлю, они украли все мое веселье. Рвусь на свободу, но заперт в полицейской тачке. О, мамма мия, ма, ма мамма мия, ах. Они ведут себя так, словно я сделал что-то незаконное", – говорится в тексте песни.

"Весёлое видео, песня – хит, особенно припев нравится, бас звучит очень круто", "Не знаю как это объяснить, но безумно понравилось", "В этой машине слишком жарко. Сразу 4 итальянца", "Офигенно, вайбово, по-своему. Вроде, ничего такого и нет, но мне очень зашло", "Гениально! Молодцы ребята", – пишут люди в комментариях.

Коротко про рок-группу:

Måneskin – итальянская рок-группа созданна в 2016 году. Вокалистом коллектива является Дамиано Давид, басисткой Виктория Де Анжелис, гитаристом Томас Реджи и барабанщиком Итан Торкио. Они представляли Италию на Евровидение-2021, где одержали победу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что солист Måneskin Дамиано Давид продемонстрировал страстный поцелуй с барабанщиком в провокационный видеоклипе на песню "I wanna be your slave".