Почему Соломия Опришко взяла псевдоним Клавдия Петровна и какой на самом деле была героиня романа 'Записки Кирпатого Мефистофеля'

При создании сценического образа юная исполнительница Соломия Опришко, почти год скрывавшаяся под объемной шляпой, вдохновлялась главной героиней романа Владимира Винниченко "Записки Кирпатого Мефистофеля" – Клавдией Петровной. Молодая певица переняла некоторые черты персонажа произведения, которую литератор описывал как женщину с богатым внутренним миром, но нестандартной внешностью.

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Главная героиня книги была искренней и нежной девушкой, постоянно пытавшейся угодить окружающим. Суспільне Культура объяснило, какой на самом деле была Клавдия Петровна, вдохновившая юную исполнительницу на создание образа.

Что известно о Клавдии Петровне

Клавдия Петровна – замужняя женщина, которая живет отдельно от мужа и самостоятельно воспитывает малолетнего сына Костю. Ее избранник, Яков Михайлюк считает отношения с героиней определенной "благотворительностью", поэтому живет вдали от семьи и направляет им материальную помощь в размере 100 рублей в месяц. Клавдия Петровна обладает невероятно богатым внутренним миром и постоянно пытается реализоваться. Из-за ряда неудачных попыток найти свое место в жестоком мире, она теряет уверенность и полностью погружается в комплексы и страхи.

Владимир Винниченко описал персонажа романа "Записки Кирпатого Мефистофеля" как неуверенного, немного неуклюжего, но искреннего человека, который имеет красивые, густые и вьющиеся волосы с мягким блеском. Однако внешность женщины была довольно нестандартной, ведь у нее маленькие глаза, большой нос и широкие губы.

"Голос у нее искренний, чистый и высокий. Она поет очень часто без слов, зажав губы, и потому кажется, что играет скрипка, живая, вздыхающая глубоким вздохом. Клавдия Петровна не любит, чтобы на нее долго смотрели, и потому наклоняет лицо к гитаре, а когда перестает играть, то подводит его и улыбается ко мне виновато и вопрошающее", – говорится в произведении.

Интересно, что и сама Соломия Опришко в жизни очень застенчивая девушка, поэтому боялась провалиться, как героиня.

"Идея не показывать лицо – это не пиар-ход. Это захотела сама Клавдия Петровна. Потому что она боялась, если не "залетят" песни, то не хотела позориться", – объяснил исполнитель Osty в интервью МУЗВАР.

Шляпа была фирменным аксессуаром Клавдии Петровны

До недавнего времени Соломия Опришко, как и ее "прототип" в украинском романе, не видела своего образа без акцентной шляпы.

"Без шляпы Клавдия Петровна кажется моложе. Я из-за чего-то с удовольствием это отмечаю", – писал Владимир Винниченко.

Героиня имела непростой характер

Клавдия Петровна всегда была суетливой и неуверенной личностью. Она нервничает на людях, стесняется и старается всем угодить. Героиня создает уют в родном доме и искренне опекает маленького сына Костю.

Для того чтобы выглядеть более строго и "по-взрослому", Клавдия Петровна носит сдержанную одежду, в которой преобладают черные цвета. Она любит проявлять свою творческую сторону, поэтому не избегает возможности попеть или заиграть на гитаре.

В произведении Винниченко Яков Михайлюк описывает свою жену так: "Когда я ухожу от нее поздно ночью, я полон немного сентиментального расстройства и жалею к этой чудной одинокой женщине. И в то же время с улыбкой вспоминаю, как она начинает слабеть и задыхаться от волнения, когда я беру ее за руку и долго пожимаю. Как она робко скидывает глазами и потом водит ими вокруг, ничего не видя и всем ослабленным существом выжидая чего-то. И как будто проснувшись, когда я выпускаю ее руку, сразу впадает в подъем, много двигается, беспричинно смеется и ежеминутно берет в руки гитару, которую сейчас же откладывает набок. И ее движения становятся такими гибкими, легкими, ритмичными, словно она поет всем телом, одетым в черное, но тонким и молодым, как у девочки".

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