'Почему мужчинам можно, а женщинам нет?' 52-летняя Дженнифер Энистон откровенно рассказала, почему у нее нет детей

Популярная американская актриса Дженнифер Энистон дала интервью, в котором рассказала свое отношение к слухам и критике в ее адрес по поводу детей. Знаменитость заявила, что раньше принимала слова связанные с беременностью близко к сердцу.

Этим она поделилась в интервью изданию The Hollywood Reporter. К слову, Энистон стала героиней нового выпуска глянцевого журнала и приняла участие в фотосессии, кадры с которой опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Знаменитость призналась, что пристальное внимание к ее личной жизни, повлияло на нее.

"Я думала тогда: Вы же понятия не имеете о том, что происходит со мной лично. Вы не знаете, что со мной с медицинской точки зрения. Не знаете, могу ли я вообще иметь детей", — сказала Энистон.

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Актриса подчеркнула, что люди мало знаю о ее жизни, а их осуждения были болезненными и неприятными. Кроме того, Энистон заявила, что ее работа заключается в том, чтобы показать людям, "на что она способна".

Кроме того, звезда голливудских фильмов добавила, что существует "двойной стандарт", когда дело касается мужчин, брака и детей.

"Мужчины могут жениться сколько угодно раз, они могут жениться на женщинах от 20 до 30. Почему-то женщинам это не разрешено", – сказала она.

Отметим, что на опубликованных фото актриса позировала в разных образах. Первый лук состоял из брюк молочного цвета и белого топа, а изюминкой стала шляпа в тон к наряду. Второй аутфит – черное разлетающееся прозрачное платье, также она позировала перед камерами в повседневной одежде – в джинсах и кофте.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Энистон – 52-летняя американская актриса, кинорежиссёр и продюсер. Популярность обрела благодаря роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале "Друзья". Обладает множеством премий, среди которых – "Эмми" и "Золотой глобус", а также она является владелицей звезды на голливудской "Аллее славы".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актриса Дженнифер Энистон призналась, что ей было тяжело пережить расставание с любимыми людьми, но, несмотря на это она сохранила со всеми своими экс-возлюбленными хорошие отношения.