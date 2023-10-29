Почему 10-летнюю дочь Ким Чен Ына считают будущим лидером КНДР и что не так с ее внешним видом

СМИ в последнее время все активнее предполагают, что дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына станет его преемницей. Ей, по некоторым данным, всего 10 лет, но школьница уже ведет активную публичную жизнь.

Ким Чжу Э – это единственная наследница, с которой диктатор появлялся на публике, хотя он, как утверждается, воспитывает по меньшей мере троих детей. OBOZ.UA решил рассказать больше о ребенке, которому уже прочат стать ключевой политической фигурой страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поскольку возраст, подробности биографии и лица многих членов семьи Ким Чен Ына строго засекречены, предположение о трех наследниках и даже годах их рождения наблюдатели сделали, основываясь на внезапных исчезновениях из медиа Ли Соль Чжу – жены диктатора.

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Так, поговаривают, что в 2010 году она родила сына, а в период 2012-13 годов на свет вроде бы появилась Ким Чжу Э. Младшему ребенку диктатора сейчас должно быть около 6 лет.

В местной прессе девочку титулуют как "Благородного ребенка", "Почтенное дитя" и "Любимую дочь". В пользу этого предположения также говорит красноречивый факт, что в КНДР запрещено называть девочек Ким Чжу Э. Ранее подобный запрет касался только имени ее отца.

Однако есть нюанс, который не дает покоя некоторым СМИ. Сообщается, что многие эксперты не верят в то, что Ким Чжу Э всего 10-11 лет. Мол, она выглядит намного старше своего возраста.

Поскольку в последнее время тиран все чаще берет с собой дочь на важные встречи и в рабочие поездки, общественность уверена, что ее с детства учат руководить страной. Впервые о девочке узнали в ноябре 2022 года, и с тех пор лидер КНДР перестал прятать от публики Ким Чжу Э.

Добавим, что лидеру диктаторской страны всего 39 лет, поэтому задумываться о преемниках ему еще рано. Однако, несмотря на это, местные жители уверены, что следующим лидером КНДР станет кто-нибудь из детей тирана.

Ранее OBOZ.UA также писал о жене Ким Чен Ына, которая сопровождает мужа и ведет самостоятельную деятельность. Только летом 2018-го официальная пресса страны перестала называть женщину просто товарищем Ли, и у нее появился новый титул – "Уважаемая первая леди".