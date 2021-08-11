Победившая рак Янина Соколова призналась, что не может иметь детей

Украинская телеведущая 37-летняя Янина Соколова заявила, что не может иметь детей из-за того, что у нее был рак. В сети журналистка разместила трогательный пост-обращение к дочери, которую она не сможет родить.

Соколова отметила, что у нее нет дочери и биологической никогда не будет, так как "рак-дурак отобрал у нее эту возможность". Соответствующую публикацию ведущая опубликовала на странице в Instagram.

В свои 37 лет Соколова посоветовала никогда не терять веры в себя, читать книги, учить языки и найти дело жизни, которое будет приносить удовлетворение и доход.

Она отметила, что нужно быть честными, смелыми, сильными, а также любить себя, быть независимыми в финансовом и моральном плане.

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К слову, в 2019 году Соколова рассказала, как успешно поборола рак. Ведущая пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, в результате чего потеряла волосы, брови и ресницы.

Кроме того, журналистка сняла фильм под названием "Я, Нина" с призывом изменить отношение людей к онкобольным и больных раком к самим себе.

Коротко о знаменитости:

Янина Соколова – украинская журналистка, телеведущая и общественный деятель. Ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, а также YouTube-проектов "Вечер с Яниной Соколовой" и "Стыдно!".

30 мая 2010 года вышла замуж за банкира Владимира Литвина. У супругов есть двое сыновей: Николай и Мирон.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая и актриса Янина Соколова, поборовшая рак, объявила своей миссией помощь онкобольным людям.