Победительницей "Від пацанки до панянки 5" стала 17-летняя участница, поборовшая наркотическую зависимость

В понедельник, 3 мая, на Новом канале показали финальную серию реалити "Від пацанки до панянки". В конце выпуска назвали имя победительницы, которая получила главный приз в размере 100 тысяч. Ею оказалась 17-летняя Валерия Ткаченко (Чича), поборовшая на проекте наркотическую зависимость.

Соответствующая информация была опубликована на официальной странице Нового канала в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"По окончанию реалити я удержусь от наркотиков. Уверена в этом на все 100%. Хотя, скажу честно, немного страшно ехать домой. Как-никак ты идешь по улицам, а там каждый угол напоминает о наркотиках", – произнесла в своей торжественной речи победительница.

"У нас была очень важная миссия – выбрать лучшую из лучших. И мы ее выбрали. Наша победительница простила родных и построила планы на будущее. Мы верим, что эта девушка не подведет, а ее имя станет символом несокрушимости", – резюмировала директор Школы леди.

Напомним, что до участия в шоу Лера пережила клиническую смерть и несколько попыток самоубийства. А на проекте ей удалось справиться с наркотической зависимостью.

На победу в шоу также претендовали и другие финалистки – Ирина #Бакуля Бакулина, Елена #Зая Питын, Юлия #Финиш Кудилинская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница "Від пацанки до панянки" Наталия Гаврик вспомнила пережитые ужасы в одном из интернатов в Донецкой области, куда попала вместе с сестрой.