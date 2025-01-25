Победительница 'Холостяка 13' намекнула на разрыв с 'Тереном': ответила бесцеремонно

Победительница реалити-шоу "Холостяк 13", волонтер Инна Белень намекнула на разрыв с ветераном войны Александром "Тереном" Будько. Уже несколько недель пара находится отдельно друг от друга: девушка – дома в Харькове, мужчина – в Киеве.

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В InstaStories подписчики оставляли волонтеру вопросы в специальном окошечке, где поинтересовались, куда исчез из ее соцсетей Александр "Терен". Сначала она потянула интригу и ответила, что расскажет об этом позже. Когда дело дошло до рассекречивания состояния их отношений, Инна Белень обошлась короткой фразой.

"Я могу сказать, что я нахожусь в Харькове, а Александр Будько – пишет свою вторую книгу", – отметила волонтер.

Заметим, что публично Инна Белень почти ни разу не называла фамилию "холостяка". Однако на этот раз обратилась к нему серьезно и даже не улыбнулась при упоминании о ветеране.

В последнее время девушка живет в Харькове – ее родном доме и городе души. Однако в Киев она все же планирует возвращаться, где живет отдельно от Александра Терена.

Пока неизвестно, действительно ли пара разорвала отношения, поскольку ни один из "влюбленных" не сообщает об этом. Однако ранее победительница "Холостяка" утверждала, что имеет роман с ветераном после окончания реалити-шоу не из-за контракта, а потому, что любит.

"Смешно читать комментарии о каких-то контрактах на полгода или год. Если я пойму, что человек не мой и нет перспектив, мы разойдемся именно в тот момент, когда я это почувствую. Я не привыкла тратить время впустую, особенно когда время биологически против меня", – сообщала Инна Белень.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" рассекретил, завершились ли его отношения с победительницей романтического шоу "Холостяк 13" Инной Белень после публичного скандала. Оказалось, что пара имеет кардинально разные позиции по языковому вопросу.

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