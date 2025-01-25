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Победительница "Холостяка 13" намекнула на разрыв с "Тереном": ответила бесцеремонно

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Победительница 'Холостяка 13' намекнула на разрыв с 'Тереном': ответила бесцеремонно

Победительница реалити-шоу "Холостяк 13", волонтер Инна Белень намекнула на разрыв с ветераном войны Александром "Тереном" Будько. Уже несколько недель пара находится отдельно друг от друга: девушка – дома в Харькове, мужчина – в Киеве.

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В InstaStories подписчики оставляли волонтеру вопросы в специальном окошечке, где поинтересовались, куда исчез из ее соцсетей Александр "Терен". Сначала она потянула интригу и ответила, что расскажет об этом позже. Когда дело дошло до рассекречивания состояния их отношений, Инна Белень обошлась короткой фразой.

"Я могу сказать, что я нахожусь в Харькове, а Александр Будько – пишет свою вторую книгу", – отметила волонтер.

Заметим, что публично Инна Белень почти ни разу не называла фамилию "холостяка". Однако на этот раз обратилась к нему серьезно и даже не улыбнулась при упоминании о ветеране.

В последнее время девушка живет в Харькове – ее родном доме и городе души. Однако в Киев она все же планирует возвращаться, где живет отдельно от Александра Терена.

Победительница "Холостяка 13" намекнула на разрыв с "Тереном": ответила бесцеремонно

Пока неизвестно, действительно ли пара разорвала отношения, поскольку ни один из "влюбленных" не сообщает об этом. Однако ранее победительница "Холостяка" утверждала, что имеет роман с ветераном после окончания реалити-шоу не из-за контракта, а потому, что любит.

"Смешно читать комментарии о каких-то контрактах на полгода или год. Если я пойму, что человек не мой и нет перспектив, мы разойдемся именно в тот момент, когда я это почувствую. Я не привыкла тратить время впустую, особенно когда время биологически против меня", – сообщала Инна Белень.

Победительница "Холостяка 13" намекнула на разрыв с "Тереном": ответила бесцеремонно

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" рассекретил, завершились ли его отношения с победительницей романтического шоу "Холостяк 13" Инной Белень после публичного скандала. Оказалось, что пара имеет кардинально разные позиции по языковому вопросу.

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