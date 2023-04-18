Победители YUNA: объявлен список в единой номинации 'Песни несокрушимой Украины'

Объявлены победители музыкальной премии YUNA-2023. Оргкомитет в условиях полномасштабной войны существенно изменил регламент, поэтому члены жюри делали свой выбор в единой номинации "Песни несокрушимой Украины" из списка ТОП-100 песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля – 31 декабря 2022 года.

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Победу одержали 12 музыкантов за 12 известных треков, среди которых ремиксы, патриотические и лирические композиции. Список объявили во время прямой трансляции на YouTube-канале Yuna Awards (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Список победителей:

– "24/02" - БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

– "2step", Антитіла и Ed Sheeran

– "Місто Марії", Океан Ельзи

– "Біля тополі", SHUMEI

– "Пес Патрон", KARTA SVITU

– "Біля серця", KOLA

– "Hey Hey Rise Up", Андрей Хливнюк (Бумбокс) и Pink Floyd

– "Чути гімн", SKOFKA

– "Буде весна", Макс Барских

– "Враже", Энджи Крейда

– "Допоможе ЗСУ", Chico & Qatoshi

– "Oy u luzi chervona kalyna", Бумбокс и The Kiffness

Победители объявлялись в рандомном порядке, ведь в этом году отказались от рейтинга.

Отдельно оргкомитетом YUNA будут присуждены специальные награды представителям музыкальной индустрии Украины за их особый вклад в развитие украинской музыки в условиях полномасштабной войны, поддержку армии Украины, защиту независимости и территориальной целостности Украины, выдающиеся социальные проекты. Обладателей спецнаград организаторы YUNA назовут позже.

Как писал OBOZREVATEL, в прошлом году награды были вручены в 18 номинациях. Ознакомиться со звездами, отличившимися год назад, можно по ссылке.

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