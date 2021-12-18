Победитель 'Холостячки-2' резко высказался об Огневич: никаких теплых чувств. Фото и видео

Победитель романтического реалити-шоу "Холостячка-2", бизнесмен Андрей Задворный отвечая на вопросы подписчиков, заявил, что совсем не скучает по Злате Огневич и более того, резко негативно высказался о главной героине проекта. Он заявил, что не испытывает к ней теплых чувств, а слезы певицы "были для сочувствия".

Соответствующие короткие видео он опубликовал на личной странице в Instagram-stories. По словам мужчины, хейтеры продолжают "атаковать" его вопросами о личной жизни (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Никаких теплых чувств не испытываю после просмотра пост-шоу и потом некоторых эпизодов в посте, который был после него. Слез в "сторис". Эти слезы были для того, чтобы вызвать к себе сочувствие. В меня это полетело, как пулей, потому что после этих слез, все вылилось на меня. Переворот своего хейта за весь сезон, на меня", – сказал Задворный.

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Мужчина добавил, что не отказывается от своих слов о том, что ему было больно проживать расставание, однако не понимает, почему его так критикуют.

"Негатив такой, будто бросил женщину, отобрал у нее квартиру и деньги украл, еще и двух детей "заделал" и оставил ее саму. Мы встречались полтора месяца. Расстались абсолютно нормально, да по моей инициативе, но по-человечески. Угомонитесь поэтому, я ничего не сделал такого, чтобы вы так хейтили меня", – возмутился Андрей Задворный.

Напомним:

Финал шоу "Холостячка-2", который состоялся 3 декабря 2021 года, оказался для многих украинцев неожиданным, поскольку главная героиня проекта Злата Огневич выбрала бизнесмена Андрея Задворного, когда большинство считали, что сердце певицы покорил Дмитрий Шевченко.

По окончанию шоу, Злата и Андрей пробыли вместе 1,5 месяца, но вскоре расстались по инициативе мужчины.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и актриса родом из Мурманска (Россия). Когда ей было 5 лет, семья переехала в Крым. Злата была участницей латино-бэнда а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца ВСУ. В 2013 году заняла третье место в финале "Евровидения", когда представляла Украину.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пользователи сети уже в предвкушении третьего сезона "Холостячки" и начали предлагать телеведущему Григорию Решетнику, в комментариях под его постом, знаменитостей, кто бы смог занять место главной "холостячки" страны.