Плакидюк прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации экс-бойфдренда

Украинский фешн-фотограф и эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк прокоментировала слухи о нетрадиционной ориентации экс-бойфдренда Ричарда Горна, с которым была помолвлена.

Не так давно на странице в Instagram Ричарда появился провокационный снимок, на котором он целует в губы парня. После такого кадра, многие подумали, что роман Плакидюк и Горна был фейком, а сам мужчина – гей, говориться в программе "Светская жизнь".

Многие подумали, что роман Плакидюк и Горна был фейком, а сам мужчина – гей. скриншот с видео

На фоне слухов Плакидюк решила прояснить ситуацию и призналась, что в их отношениях все было прекрасно.

"Ну, слушай, не знаю, какое горе у него могло произойти после меня, поэтому это уже вопрос к нему. У нас было все прекрасно", – заявила фотограф.

К слову, Ричард Горн и Соня Плакидюк познакомились на съемочной площадке шоу "Супермодели по-украински". В 2017-м году пара объявила о помолвке. Однако свадьбу звезды так и не сыграли – Горн и Плакидюк расстались, не уточнив причину разрыва отношений.

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