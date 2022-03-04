Пирс Броснан и Роберт Уайди пожелали Украине сил и чтобы армия Путина отступила в унижении

Известный американский сценарист Роберт Уайди и ирландский актер Пирс Броснан выразили поддержку Украине. Знаменитости пожелали украинскому народу сил, а также, чтобы армия Путина отступила в унижении.

Соответствующий пост Роберт Уайди опубликовал на личной странице в Twitter, а Пирс Броснан записал видеообращение (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я мечтаю, чтобы эти слова появились в небе над Украиной, пока армия Путина отступает в унижении", – написал Роберт Уайди.

Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні. pic.twitter.com/DnwULm7B7M — Robert B. Weide (@BobWeide) March 4, 2022

Напомним, что сценарист ранее публиковал фотографии из своей поездки в Киев, в поддержку Украины в условиях растущей агрессии со стороны России. Он поделился хэштегом #StandWithUkrain ("Встань на сторону Украины"), а также назвал президента РФ Владимира Путина "следующим штаммом вируса" после COVID-19.

Видео дня

В свою очередь, Пирс Броснан записал видео с помощью украинской активистки из Малибу (США).

"Давайте остановим это сумасшедшее убийство. Где человечность в этой ужасной брутальности? Наши молитвы со всеми вами. Боже благослови, держитесь, будьте сильными", – сказал актер Пирс Броснан.