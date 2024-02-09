'Під гітару': YAKTAK объявил о выходе дебютного альбома

Исполнитель хитов "Порічка", "Погляд", "Уночі", "Чекає вдома", певец №1 за 2023 год по версии Spotify, финалист Нацотбора на Евровидение и лауреат украинских музыкальных премий, YAKTAK, за прошлый год проехал большой тур, не имея ни одного альбома.

И вот, наконец, YAKTAK представит свой первый долгожданный альбом. В его состав вошло 8 треков: "Нижча зростом", "Букети", "Поруч", "Листопадами", "Уночі", "Батькам", "Стежка", "Босими ногами".

Фокус-треком стал – "Нижча зростом".

"Під гітару" – творческий дневник, в котором каждый раздел – это отображение разных этапов жизни и эмоциональных переживаний YAKTAK. Каждая песня в альбоме рассказывает свою уникальную историю: любовь к семье, любимой, музыке, родному краю.

"Мы очень долго готовились к выходу этого альбома. В нем весь я. В каждый трек я вкладывал свою душу, свои эмоции и воспоминания. И я надеюсь, что каждая из песен найдет своего слушателя", – комментирует YAKTAK.

Песня, ставшая фокус-треком – "Нижча зростом". Ссылка – здесь.

Она рассказывает о той самой особенной девушке, которая никогда не стремилась соответствовать стереотипам и всегда была самой собой, даже если это вызывало недоразумение окружающих.

Слушать альбом по ссылке.