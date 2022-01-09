Певица Marietta поделилась самыми сложными итогами 2021-го: 'Есть вещи, которые меняют взгляд на мир'

Накануне праздников певица Marietta традиционно подвела итоги прошедшего года. Однако исполнительница удивила своих фолловеров откровенным щемящим рассказом на контрасте с характерными для нее позитивом и верой в жизнь. Так, стало известно, что в 2021 году артистка… должна была стать мамой. Однако в Рождество, едва почувствовав боль в животе, Marietta вместе с мужем отправилась к врачу, где услышала ужасный вердикт.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

"После слов, что развития нет, сердце не стучит, вечер я очень плохо помню. Назвать это шоком сложно, я просто не могу описать свое состояние в тот момент… Больше всего меня поразили слова врачей, что замороженная беременность, выкидыш — это нормально, так может быть и 2, и 3 раза, вы не знали? Нет, мы не знали! Нам никто никогда не говорил, что это может быть нормально, никто не готовил к этому. Никто об этом не говорит, все, кто с таким сталкивался, молчат и держат эту боль в себе!", – поделилась Marietta.

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Особенно, по признанию певицы, она благодарна своему мужу Александру. Пара в отношениях — почти 12 лет.

Marietta подчеркнула, что написала пост на такую ​​личную тему, чтобы люди, сталкивающиеся с подобной проблемой, не думали, что они одни в мире и не боролись с этим самостоятельно. Жизнь продолжается — и все обязательно будет хорошо!