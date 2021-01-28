Певица Холзи объявила о беременности и показала обнаженные фото

26-летняя американская певица Холзи (Halsey) поделилась с поклонниками радостной новостью – она ждет ребенка. Это будет первый малыш у знаменитости.

Также девушка показала обнаженные фото с округлившимся животом. Их она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сюрприз", – подписала кадры Холзи.

Так, певица предстала перед пользователями сети в широких светлых джинсах и вязаном бюстгальтере на завязках. Кроме того, на некоторым снимках знаменитость позировала обнаженной, прикрыв грудь руками.

Стоит отметить, что свой образ Холзи дополнила золотыми серьгами-кольцами, а также макияжем, сделав акцент на глаза.

Напомним, Холзи – американская певица, автор песен и активистка. Начала писать песни в возрасте 17 лет, в 2014 году подписала контракт со звукозаписывающей компанией Astralwerks и выпустила мини-альбом из пяти композиций, получивший название Room 93.

Ранее было известно, что во время тура в поддержку предстоящего релиза своего дебютного альбома BADLANDS Холзи была беременна, но у нее случился выкидыш. Несмотря на это, она все равно вышла на сцену.

С 2015 по 2016 год девушка встречалась с продюсером Lido. В 2017 году у Холзи были отношения с рэппером G-Eazy.

Отцом ее будущего малыша стал 21-летний режиссер и сценарист Алев Айдин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Холзи раскритиковала премию "Грэмми-2021". Она назвала номинацию артистов "неуловимым процессом". По ее словам, многие люди выразили ей сочувствие.