Певец LAUD прокомментировал слухи об отдыхе за границей и потребовал публичных извинений

Украинский певец LAUD (настоящее имя – Владислав Каращук) отреагировал на информацию о якобы выезде за границу с целью отдыха. Артист записал видео с Майдана Независимости в Киеве, чтобы подтвердить на публику свое местонахождение.

Видео дня

На днях в сети распространились слухи о том, что звезда покинула пределы Украины. Кроме того, в рамках европейского тура поклонники LAUD отметили, что исполнитель не провел обещанные концерты в Испании и не завершил сбор средств. Информацию о выезде музыканта быстро подхватили медиа. Однако певец не стал хранить молчание, а вышел в Instagram, чтобы прояснить ситуацию.

LAUD назвал информацию, распространенную в медиа, недостоверной и попросил публичные извинения за клевету на него. "У меня был рабочий выезд за границу в связи с выступлениями в 5-ти городах, – отметил артист в посте, добавив, что выступления в Эстонии и Польше состоялись. – Аликанте, Валенсия, Кальпе (Испания) выступления не состоялись. В этом регионе Испании произошло стихийное бедствие и концерты перенесены на весну".

По словам знаменитости, он покинул Украину 17 октября, а уже через 2 недели, 31 октября, вернулся назад. "Ровно 14 дней я находился за границей в связи с выступлениями и вернулся ранее запланированного из-за отмены последних трех. Сбор будет завершен в Украине, ведь из-за перенесенных трех выступлений, нам не удалось его закрыть. Ждите отчетности уже в этом году после концерта в Киеве 24 декабря", – написал он.

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