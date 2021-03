Песню украинского рэпера показали в американском шоу как 'худший трек'

В вечернем ток-шоу на NBC под названием The Tonight Show Starring Jimmy Fallon прозвучал трек украинского исполнителя – рэпера из Одессы Максима Доши – I Am The Best.

Ведущий программы Джимми Фэллон представил песню в рубрике Do Not Play List, в которой он демонстрирует композиции, которые не стоит слушать. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале шоу (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это Максим Доши. Он участвовал в шоу "Україна має талант" в 2010 году. Вот его песня I Am The Best", – сказал Фэллон.

Отметим, что Максим Доши впервые появился на популярном проекте "Україна має талант" в 2010-ом. Тогда он представил жюри свой "экспериментальный альтернативный рэп". В результате парень не прошел в следующий тур и судьи сказали ему "нет".

После этого рэпер снова пришел на шоу в 2011 году. Он исполнил "лирическую песню". Но ему снова отказали в дальнейшем участии.

Напомним, Джимми Фэллон – американский комик, актер, телеведущий, певец, писатель и продюсер, с 2014 года ведет вечернее ток-шоу на NBC The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. На проекте есть рубрика Do Not Play List, в которой он делится композициями, которые, по его мнению, являются ужасными и их не стоит слушать.

