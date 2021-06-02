Песня Go_A стала первым в истории украиноязычным хитом в чарте Billboard

Песня украинской группы Go_A SHUM после Евровидения дебютировала на 80 месте в чарте Billboard Global 200 excl US. Музыканты стали первыми украинцами, которым удалось попасть в престижный рейтинг.

Соответствующий список был опубликован на официальном сайте журнала. Также уточним, что SHUM – это первая украиноязычная песня в истории, которой удалось попасть в чарты Billboard (чтобы прослушать трек, проскролльте новость до конца).

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Стоит отметить, что за основу песни была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум". Как писало зарубежное издание The Guardian, Украина представила песню с "несомненно быстрым ритмом на Евровидении".

"Это техно-переосмысление веснянки, традиционной песни, которую поют во время весенних народных обрядов", – пояснили в издании.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев из полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.

Отметим, что веснянка, ставшая основой песни "Шум", впервые была записана этнографами в 1856 году.

Украина дважды становилась победительницей – в 2004 году (Руслана) и в 2016-м (Джамала).

Коротко о знаменитостях:

Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В том же году Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а песня "Веснянка" попала на волны "Kiss FM", где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance", в результате группа была номинирована титулом "Kiss FM Открытие года".

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после выступления на Евровидении песня украинской группы Go_A "Шум" заняла лидирующие позиции в топах чартов музыкальных сервисов iTunes и Apple Music.