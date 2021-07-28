Павел Зибров – о главной фишке своего имиджа: меня принесли из роддома уже с усами. Интервью

Известный украинский певец, судья шоу "Співають всі" на телеканале "Украина" Павел Зибров рассказал, что главная деталь в его образе – это усы. По словам звезды, мама принесла его из роддома уже с ними.

Кроме того, знаменитость сообщил, что этим летом планирует поехать отдохнуть на море, куда именно – пока не знает. По его мнению, у артистов всегда должен быть отпуск. Подробней об этом – читайте далее в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

– У артистов очень большой гардероб, как правило. Есть ли какая-то деталь гардероба, без которой вы не представляете образ?

– В гардеробе – нет, а усы это часть Павла Зиброва. И это не только, потому что это красиво и модно. У меня такой образ. На самом деле я родился с усами. Дело в том, что мама меня принесла из роддома, когда старшему брату было три года, и он сказал: "О, братик с усами родился".

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– А как вы ухаживаете за усами? Барбершоп?

– Доступ имеет только Мария Владимировна, она ухаживает за усами и прической.

– Вы даже их застраховали?

– Конечно. Когда я на миллион гривен застраховал усы, то мне сказали платить огромные деньги. Но страховая компания пошла на встречу и уменьшила процент. Я не буду говорить на какой, но огромный. Поэтому и им выгодно, и мне.

– Кому сложнее добиться успеха: мужчинам или женщинам?

– Не играет роли совсем. Это так кажется, что придет женщина, обнажит ручку, грудь, ножки и достигнет успеха. На каком-то моменте может возникнуть симпатия, но это 1-2 процента. А в принципе, чтобы стать успешной звездой, нужно, во-первых, чтобы мама с папой дали первое зерно, Господь Бог дал второе зерно (очень важно, как поцеловал ножку, ручку), и третье – это желание побеждать. Ну и главное это то, кто тебя окружает. Повезет, если ты возьмешь хорошего педагога, и он тебя понимает, и ты его понимаешь. Я благодарен судьбе, что в свое время у меня был хороший педагог в обсерватории по вокалу, который сделал из меня оперного певца. Вот он просто поставил мне вокальную технику, и я могу петь по 8-10 часов.

– Собираетесь в отпуск?

– Должен быть отпуск, но мы сильно не переработаны для того, чтобы отдыхать. Но вот смена картинки должна быть. Смена картинки – это уехать куда-нибудь: за границу, Буковель, Карпаты, на море. Вот я хочу на море. Уехать хотя бы на 10 дней и покупаться. Думаю, что поедем, сменим картинку.

– Вы работаете со звездной командой на шоу "Співають всі" канала "Украина". Что вы можете сказать о судьях этого шоу? Познакомились вы с кем-то новым? Или встретили старых знакомых?

– Это очень хорошая возможность всем звездам собраться вместе, так как мы мало виделись из-за гастролей, съемок и локдауна. И вот эту площадку мы используем для того, чтобы узнать, кто как живет, чем занимается, у кого родились дети, кто стал бабушкой или дедушкой. Один из самых интересных моментов в этом шоу – это то, что у нас есть возможность пообщаться друг с другом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский эстрадный певец Павел Зибров в прямом эфире спародировал артиста Олега Винника. Он воспроизвел движения коллеги и его мимику под песню "Як жити без тебе".