Parfeniuk впервые рассказал о проблемах в отношениях с Симбочкой из-за жизни напоказ: очень много наигранного

Украинский певец Илья Парфенюк, более известный под сценическим псевдонимом Parfeniuk, впервые заговорил о проблемах в отношениях со своей бывшей невестой Симбочкой, что возникали из-за жизни напоказ. По словам исполнителя, довольно часто блогер публиковала в соцсетях контент с его участием, который не нравился артисту.

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Более того, как отметил 23-летний музыкант, экс-избранница транслировала слишком идеализированную картинку их отношений, ведь в реальной жизни ситуация была значительно другой. Об этом он рассказал в проекте "Екзамен" на YouTube-канале Маши Ефросининой.

"Именно там (в соцсетях Симбочки. – Ред.) и было все напоказ, а с моей стороны этого было очень мало. Мне и не хотелось. Я всегда хотел быть человеком, от музыки которого все кайфуют, или наблюдают на шоу. С блоггерами себя вообще не ассоциирую", – пояснил певец.

По словам Parfeniuk, он очень тщательно относится к контенту, который публикует в своих соцсетях. Артисту важно, чтобы он выглядел хорошо в кадре и делился информацией, что так или иначе касается его творчества. Однако у Симбочки кардинально другая точка зрения, что вызывало у исполнителя негативные эмоции.

"Когда делают то, что тебе не нравится, это очень некомфортно. Человек (Симбочка. – Ред.) живет только контентом и соцсетями. Это все как-то не по-настоящему и меня это немного бесило и огорчало. Мы об этом говорили, но все опять повторялось. Очень много было наигранного. Признаюсь, 80 процентов всего, что вы видели, – это наигранная фигня", – отметил певец.

Напомним, о разрыве отношений между Parfeniuk и Симбочкой стало известно в ноябре прошлого года. Бывшая пара была вместе почти два года и даже воспитывала маленькую дочь Софию, которая появилась на свет в марте 2024-го, однако сохранить роман им не удалось.

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