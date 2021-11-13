Пара с огромной разницей в росте удивила сеть: как они живут. Фото

Персональные тренеры из Нью-Йорка пожаловались, что знакомые и друзья осуждают их роман. Дело в том, что 37-летняя женщина выше своего 46-летнего избранника на 20 сантиметров. Ее рост составляет 185,4 см, тогда как его – 165,1 см.

Влюбленные рассказали о неоднократных попытках их поссорить, осуждении от родных и даже драках за сердце американки. О том, как им удалось пережить "черную полосу" и сохранить свою любовь, Дарлин и Мэтью рассказали изданию The Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Романтическая история спортсменов началась только в 2020 году, хотя молодые люди на тот момент дружили уже 8 лет. Мать-одиночка тяжело заболела, а ее коллега ухаживал за ней, помогая по хозяйству, готовя и принося лекарства.

Видео дня

Женщине было настолько приятно, что о ней заботятся, что она влюбилась в Мэтью и с тех пор пара начала жить вместе. Через год они поженились и больше никогда не расставались.

Молодые люди делятся, что у них одинаковые ценности и взгляды на жизнь, поэтому такая мелочь как рост совсем их не волнует. В то же время друзья, родственники и даже обычные прохожие всегда с осуждением смотрят на пару.

"Незнакомцы провожают нас взглядом, а друзья советовали мне найти кого-нибудь повыше", – вспомнила американка.

Однажды Дарлин стала свидетелем потасовки между Мэтью и другим претендентом на ее сердце. Случалось, что с женщиной флиртовали в присутствии Мэтью, ведь не считали его достойным партнером. Тогда мужчине приходилось делать замечания поклонникам.

Родственники влюбленных тоже не в восторге от их романа, но спортсмены не слушают никого, кроме своих сердец.

"Нам не кажется, что наша разница в росте – удивительна. Мы просто двое влюбленных людей, которые привлекают друг друга", – рассказала женщина.

Разница в росте не единственное, что может вызвать удивление у людей. OBOZREVATEL рассказывал о звездных браках, где 20 – не сантиметры, а годы. Кто из мировых знаменитостей выбрал себе молодого партнера, читайте в материале.