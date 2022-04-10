Панин: Тодоренко переживает за свою ж*пу. Она заговорит, когда Путина расстреляют

Российский актер Алексей Панин, проживающий в Испании, объяснил, почему одесситка Регина Тодоренко и другие известные украинцы, выехавшие во враждебную страну, молчат о войне в их Родине. По словам звезды, предатели заговорят, когда диктатора-президента РФ Владимира Путина "поставят к стенке".

Соответствующее заявление прозвучало в коротком ролике, который актер выложил на свою страницу в Instagram. Стоит добавить, что Панин активно поддерживает Украину и осуждает политическую верхушку своего государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Проснувшись после сна, автор видео сразу обратился к украинцам, которых удивляет безразличная позиция соотечественников и молчаливая поддержка путинского режима.

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Он подчеркнул, что от подобных знаменитостей не стоит ждать внезапных изменений, раскаяния или высказывания проукраинской позиции, пока Россией руководит безумный тиран. По словам Панина, они слишком переживают потерять все радости своей жизни в стране-оккупанте.

"Прочитал новости. Там о Регине Тодоренко и других. И все удивляются, почему они молчат. Ребята, они будут молчать до тех пор, пока Путина не поставят к стенке. Эти люди так волнуются за свою ж*пу, что до тех пор пока Путина не расстреляют и все это не изменится, они будут молчать", – говорится в ролике.

Также российский актер намекнул, что уроженцы Украины, которые сейчас живут в России и молчат о геноциде их соотечественников, просто хотят сохранить "теплое место" в обеих странах после окончания войны.

"Есть обычная русская поговорка: "И нах*й сесть, и рыбку съесть. К сожалению, большинство людей именно такие", – закончил россиянин.

Напомним, что Алексей Панин в своих социальных сетях активно осуждает войну и даже выражает уважение президенту Украины Владимиру Зеленскому. В одном из постов он назвал главу страны "красавцем, человеком и мужиком".

Как сообщал OBOZREVATEL, одесситка Регина Тодоренко впервые отреагировала на кровопролитие в своей стране. После новости о смерти бывшего бойфренда телеведущая запостила свечу памяти в stories и написала несколько строк возле нее.