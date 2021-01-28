Памела Андерсон снова вышла замуж: все мужчины актрисы и фото со свадеб

Американская актриса, звезда Playboy Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста – церемония состоялась на острове Ванкувер в Канаде. Отметим, что это уже пятый брак для 53-летней знаменитости.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о всех мужьях Памелы Андерсон и покажет фото их свадеб. Так, они проходили на пляже в Вегасе, на яхте недалеко от Сен-Тропе и в других местах (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Томми Ли – диджей, барабанщик и основатель группы Motley Crue. Томми и Памела поженились после четырех дней знакомства 19 февраля 1995 года. Свадьба прошла на пляже в Вегасе. Мать жениха узнала о событии, когда увидела фото пары в журнале People. Однако брак длился недолго – пара развелась в 1998 году.

Памела Андерсон познакомилась с музыкантом и продюсером Кидом Роком в 2001 году. В 2006-м пара сыграла свадьбу на яхте недалеко от Сен-Тропе, Франция. Однако в ноябре того же года актриса подала на развод по причине непримиримых разногласий.

Рик Саломон популярен благодаря своим многочисленным связям со знаменитостями, включая Элизабет Дэйли, Пэрис Хилтон и Шеннен Доэрти. Рик и Памела заключили брак 6 октября 2007 года, а в декабре того же года они подали на развод.

В 2014 году пара снова объявила себя мужем и женой, а в апреле 2015-го брак был аннулирован.

20 января 2020 года актриса сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом. 1 февраля 2020 года было объявлено о расставании пары, меньше, чем через две недели после свадьбы. Несколько дней спустя было сообщено, что они не были женаты официально.

Памела Андерсон познакомилась с Дэном Хейхерстом в начале 2020 года. Пара постоянно была вместе в период самоизоляции, и это их сблизило. Они сыграли свадьбу перед Рождеством в поместье знаменитости на острове Ванкувер в Канаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Памела Андерсон поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем она позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками.