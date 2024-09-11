Пакет АТБ и покурить вместе 'косяк': комик Антон Тимошенко назвал самые странные лоты, которые разыгрывал в США

Недавно вернувшийся из благотворительного тура по городам США и Канады, украинский стендап-комик Антон Тимошенко рассказал, какие самые оригинальные лоты разыгрывал во время аукционов. По его словам, для того чтобы зрители хотели приобрести ту или иную вещь, она должна стать частью шоу.

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Об этом 30-летний юморист рассказал в интервью на Youtube канале Маше Ефросининой. Артист заметил, что наибольший интерес у украинцев за границей вызывают вещи, связанные с Родиной.

"Лоты лотами, но аукцион это тоже часть программы. Это должно быть шоу. Для того, чтобы аукцион сработал, выйти и сказать: "Это подпись Залужного, купите. Спасибо", не достаточно. Так много денег не соберешь. Ты должен людей завести, сделать какую-то игру, чтобы это было весело. Поэтому серьезные лоты разбавляешь какими-то прикольными. А людям нравится становиться частью шоу", – поделился стендапер.

Во время выступлений в США Антон Тимошенко разыгрывал пластиковые пакеты из сети украинских супермаркетов АТБ. Юморист отметил, что аудитория активно покупала сахар из "Укрзализныци", ведь у его упаковки достаточно хороший дизайн, что больше нигде не найдешь.

"Ну и покурить со мной "косяк" после концерта. Это тоже был лот, потому что там это легализовано. Меня очень повеселило, что я это придумал. В Америке и Канаде есть все основания, чтобы это реализовывать, и оно заходило. Самый дорогой лот был 3 000 долларов. Два мужчины со мной курили", – вспомнил артист.

Антон Тимошенко отметил, что по несколько раз переспрашивал у зрителей, был ли у них опыт употребления марихуаны, во избежание неприятных последствий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на концерте Антона Тимошенко купил флаг Украины с автографом Залужного за 160 тыс. грн, но попросил средства обратно.

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