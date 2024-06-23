Отпраздновали в замке: нардеп Роман Лозинский женился на преподавательнице одного из самых престижных университетов Украины. Фото

Народный депутат от партии "Голос", а ныне воин Роман Лозинский 22 июня отпраздновал свадьбу с преподавательницей журналистики Украинского католического университета, одного из самых престижных в Украине, Светланой Кисилевой в кругу самых близких людей. Церемония росписи проходила в Золочевском замке Львовской области.

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Со дня помолвки исполнилось 1,5 года, сообщают украинские медиа. Свою женитьбу пара решила держать в тайне, но о новой семье рассказали в Instagram гости на празднике.

Бывшая глава Министерства образования и науки Анна Новосад была одной из приглашенных. Она в InstaStories опубликовала счастливое фото с невестой. Кисилева решила отказаться от яркого макияжа и вычурной прически. Она нанесла едва заметный нюдовый макияж, а фата, которая, к слову, стелилась в пол, цеплялась за легкую укладку, собранную назад.

На ее правой руке виднеется кольцо с драгоценными камнями и нежный перламутровый маникюр. Платье невеста выбрала максимально классическое и без лишних декоров.

В свою очередь Оксана Крикун, соучредитель консалтинговой компании LVCA.Consulting, показала в InstaStories фрагмент с церемонии бракосочетания. На нем женихам кольца вынес собачка, по имени Бри.

"В этом вечере было невероятное количество крутых моментов, но Бри – это лучший курьер. Светлана Кисилева и Роман Лозинский, вы – любовь. Спасибо вам за новую семью и ролевую модель", – подписала она видео.

В частности, на нем видно, что все присутствовавшие имели свой дресс-код: пудровые, шоколадные и голубые цвета. Жених надел костюм светлого цвета и шоколадные туфли.

Впоследствии Крикун показала общую фотографию с женихом и невестой. "Лучшие", – отметила она.

Известно, что о помолвке Роман Лозинский и Светлана Кисилева объявили на Новый год – 1 января 2023 года и более 1,5 года жили в статусе жениха и невесты. Избранница нардепа, кроме того, что преподает в УКУ, также эксперт по стратегическим коммуникациям, и даже работала с Кабинетом Министров Украины. Там она разрабатывала реформу государственных коммуникаций и создавала информационные кампании по энергосбережению, децентрализации и внутренне перемещенным лицам, сообщает сайт университета.

Стоит отметить, что Роман Лозинский в 2021 году подписал контракт на прохождение службы в резерве ВСУ в 73 морском центре ССО, а с начала полномасштабного вторжения РФ был одним из немногих в Верховной Раде Украины добровольно мобилизовавшихся. Воевал он на Херсонском направлении.

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