Отказался от лечения: как выглядит 99-летний экс-президент США Джимми Картер и кто сейчас о нем заботится

Бывший президент США Джимми Картер полтора года прожил в больнице из-за метастазов рака мозга и печени, но после смерти жены Розалин Картер в ноябре 2023 года он перебрался домой в штат Джорджия. Сейчас к 99-летнему политику часто наведывается семья, но внук Джейсон Картер утверждает, что его дедушка понемногу уходит из жизни.

Во время своего лечения с февраля прошлого года Джимми Картер почти не бывал на публике и на склоне лет практически перестал посещать разные мероприятия. Похороны жены были единственным случаем, когда Картер появился на публике с момента "переезда" в госпиталь, и его слабый вид насторожил людей в церкви и тех, кто смотрел церемонию по телевизору, пишет Daily Mail.

"Мой дедушка чувствует себя хорошо. Он был в госпитале, как вы знаете, уже почти полтора года, и он действительно, я думаю, подходит к концу", – отметил внук политика Джейсон Картер.

Члены семьи рассказывали, что стимулом экс-президента как можно дольше прожить стало желание быть вместе с женой, даже когда он попал в больницу, чтобы "Розалин никогда не оставалась одна".

"Он действительно гордился и был рад, что дошел до конца с моей бабушкой, и это было для него настоящим сокровищем", – продолжил Джейсон Картер.

Сейчас мужчина проживает в собственном доме на ранчо в городе Плейнс, в котором прошла чуть ли не вся жизнь бывшего президента. Картер настолько хотел создать его особенным, что построил своими руками около 60 лет назад.

В августе 2015 года политику пришлось пережить операцию на печени, в процессе которой удалили небольшую раковую опухоль. В следующем году он отказался от дальнейшего лечения, ведь проведенное лечение подействовало и какие-либо признаки онкологии были устранены. Уже позже оказалось, что болезнь переросла в метастазы, когда раковые клетки распространяются на другие органы.

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