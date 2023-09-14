newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

"Отбросьте тогда Одессу, Днепр и Николаев!" Скандальный журнал оправдал русский язык, Инна Мирошниченко поставила его представителей на место

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
2,7 т.
'Отбросьте тогда Одессу, Днепр и Николаев!' Скандальный журнал оправдал русский язык, Инна Мирошниченко поставила его представителей на место

Супруга известного украинского шоумена Тимура Мирошниченко – блогер и юристка Инна Мирошниченко – получила предложение о сотрудничестве от русскоязычного журнала Caprice lifestyle. Как утверждают представители самого глянца, они – международное издание, которое выходит на русском в 18 странах и не собирается отказываться от языка агрессора. Украинка такую политику редакции не поняла и публично пристыдила.

Мирошниченко поделилась скриншотами переписки с представителями журнала в своих InstaStories. Мало того, что они защищали язык агрессора, аргументируя это собственной выгодой, так еще и уверяли, что их читатели из Днепра, Одессы и Николаева якобы не понимают украинского.

Представительница глянца, которая представилась Оксаной, предложила Инне печататься в журнале в качестве экспертки в сфере юриспруденции. Мирошниченко же смутило, что к ней обратились на русском языке, поэтому она сразу уточнила этот момент, на что получила искрометный ответ: "Да, издание русскоязычное, потому что мы работаем с 18 странами, не только с Украиной. Украиноязычные специалисты подают информацию на украинском, все остальные – на русском".

Видео дня

Мирошниченко на это дала вполне логичный отказ, объяснив, что не собирается быть частью СМИ, которое продвигает язык врага.

Однако госпожа Оксана на такой ответ отреагировала весьма резко и выдала: "Тогда отбросьте сразу Одессу, Днепр и Николаев. Патриотизм проявляется не в языковом вопросе. Всего доброго".

"Отбросьте тогда Одессу, Днепр и Николаев!" Скандальный журнал оправдал русский язык, Инна Мирошниченко поставила его представителей на место

Позицию журнала Мирошниченко удачно описала как "дно" и добавила: "Нет, ну я еще понимаю толерировать общение на языке оккупанта в быту. Это дело каждого. Но когда в Украине сотни тысяч человек погибли из-за войны, а миллионы травмированы на всю жизнь, и дальше выдавать глянец на русском... Это дно! Язык имеет значение".

Позже Инна также поделилась своими мыслями касательно неприятной ситуации и непосредственно политики редакции Caprice lifestyle. Она подметила, что люди с вот такой позицией, как у представителей журнала, и далее создают мир, в котором гражданину страны-агрессора повсюду комфортно – "с ним говорят на его языке, для него создают контент, развлечения, переводят вывески, инструкции, указатели, создают все условия для комфорта в путешествиях, жизни, быту".

"И да, всему миру давно безразлично то, что у нас люди гибнут. Все живут свою жизнь дальше. Как мы жили, когда была Грузия, Сирия. Это нормально и вполне логично. Но когда этого не понимают украинцы... Которые так же не спят по ночам от взрывов, то как говорят "у меня слов нет, просто нет слов", – прокомментировала блогер.

"Отбросьте тогда Одессу, Днепр и Николаев!" Скандальный журнал оправдал русский язык, Инна Мирошниченко поставила его представителей на место

Стоит отметить, что слава у Caprice lifestyle и до этого инцидента была не самая позитивная. Люди, которые пошли на сотрудничество с изданием, называют его руководство мошенниками, жалуются, что те не выполняют свои обязательства, за которые были заплачены немаленькие деньги.

"Безобразная организация по работе с клиентами. До получения денег очень мило разговаривала Оксана и находила время, после получения ушла в тень и кормит завтраками", "Ужасная работа, я заплатила 235€ за статью и условия не выполнились", "Поддерживаю отзывы предыдущих людей. Журнал в лице журналистки Оксаны – мошенники. Денег по договору взяли, а статью не опубликовали. На звонки и сообщения морозятся и даже не пытаются прояснить ситуацию. Поддержу коллективное обращение в суд от таких же обманутых людей", – делятся люди опытом сотрудничества со скандальным изданием.

"Отбросьте тогда Одессу, Днепр и Николаев!" Скандальный журнал оправдал русский язык, Инна Мирошниченко поставила его представителей на место
"Отбросьте тогда Одессу, Днепр и Николаев!" Скандальный журнал оправдал русский язык, Инна Мирошниченко поставила его представителей на место

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич вспомнил политическую рекламу Партии регионов, лидером которой был Виктор Янукович, во время парламентских выборов в 2012 году. Ролик транслировали на государственной телерадиокомпании Крым и его основным посылом было "отстаивание родного русского языка". Таким образом шоумен решил напомнить, почему язык имеет значение. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-каналеObozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!