'Отбросьте тогда Одессу, Днепр и Николаев!' Скандальный журнал оправдал русский язык, Инна Мирошниченко поставила его представителей на место

Супруга известного украинского шоумена Тимура Мирошниченко – блогер и юристка Инна Мирошниченко – получила предложение о сотрудничестве от русскоязычного журнала Caprice lifestyle. Как утверждают представители самого глянца, они – международное издание, которое выходит на русском в 18 странах и не собирается отказываться от языка агрессора. Украинка такую политику редакции не поняла и публично пристыдила.

Мирошниченко поделилась скриншотами переписки с представителями журнала в своих InstaStories. Мало того, что они защищали язык агрессора, аргументируя это собственной выгодой, так еще и уверяли, что их читатели из Днепра, Одессы и Николаева якобы не понимают украинского.

Представительница глянца, которая представилась Оксаной, предложила Инне печататься в журнале в качестве экспертки в сфере юриспруденции. Мирошниченко же смутило, что к ней обратились на русском языке, поэтому она сразу уточнила этот момент, на что получила искрометный ответ: "Да, издание русскоязычное, потому что мы работаем с 18 странами, не только с Украиной. Украиноязычные специалисты подают информацию на украинском, все остальные – на русском".

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Мирошниченко на это дала вполне логичный отказ, объяснив, что не собирается быть частью СМИ, которое продвигает язык врага.

Однако госпожа Оксана на такой ответ отреагировала весьма резко и выдала: "Тогда отбросьте сразу Одессу, Днепр и Николаев. Патриотизм проявляется не в языковом вопросе. Всего доброго".

Позицию журнала Мирошниченко удачно описала как "дно" и добавила: "Нет, ну я еще понимаю толерировать общение на языке оккупанта в быту. Это дело каждого. Но когда в Украине сотни тысяч человек погибли из-за войны, а миллионы травмированы на всю жизнь, и дальше выдавать глянец на русском... Это дно! Язык имеет значение".

Позже Инна также поделилась своими мыслями касательно неприятной ситуации и непосредственно политики редакции Caprice lifestyle. Она подметила, что люди с вот такой позицией, как у представителей журнала, и далее создают мир, в котором гражданину страны-агрессора повсюду комфортно – "с ним говорят на его языке, для него создают контент, развлечения, переводят вывески, инструкции, указатели, создают все условия для комфорта в путешествиях, жизни, быту".

"И да, всему миру давно безразлично то, что у нас люди гибнут. Все живут свою жизнь дальше. Как мы жили, когда была Грузия, Сирия. Это нормально и вполне логично. Но когда этого не понимают украинцы... Которые так же не спят по ночам от взрывов, то как говорят "у меня слов нет, просто нет слов", – прокомментировала блогер.

Стоит отметить, что слава у Caprice lifestyle и до этого инцидента была не самая позитивная. Люди, которые пошли на сотрудничество с изданием, называют его руководство мошенниками, жалуются, что те не выполняют свои обязательства, за которые были заплачены немаленькие деньги.

"Безобразная организация по работе с клиентами. До получения денег очень мило разговаривала Оксана и находила время, после получения ушла в тень и кормит завтраками", "Ужасная работа, я заплатила 235€ за статью и условия не выполнились", "Поддерживаю отзывы предыдущих людей. Журнал в лице журналистки Оксаны – мошенники. Денег по договору взяли, а статью не опубликовали. На звонки и сообщения морозятся и даже не пытаются прояснить ситуацию. Поддержу коллективное обращение в суд от таких же обманутых людей", – делятся люди опытом сотрудничества со скандальным изданием.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич вспомнил политическую рекламу Партии регионов, лидером которой был Виктор Янукович, во время парламентских выборов в 2012 году. Ролик транслировали на государственной телерадиокомпании Крым и его основным посылом было "отстаивание родного русского языка". Таким образом шоумен решил напомнить, почему язык имеет значение. Подробности – в нашем материале.

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