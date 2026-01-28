УкраїнськаУКР
От тяжелых ранений на войне умер солист групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова" Николай Дзяк

Погиб Николай Дзяк – военнослужащий Вооруженных сил Украины, лейтенант медицинской службы, врач, ученый и солист групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова". Он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на фронте.

О его смерти сообщили близкие, друзья и учебное заведение, в котором он работал. Почти три недели врачи, коллеги и близкие боролись за его жизнь, однако спасти 40-летнего защитника не удалось. Он умер 27 января.

О гибели Николая Дзяка трогательно написала его близкая Елена Огнева: "Надеюсь, что на тех планетах, куда улетел, есть те деревья с причудливыми ветвями, которые ты любил... Необыкновенно талантливый, алисовкраинодивный... ты часто восхищал и иногда пугал своими перфомансами... Коль, спасибо, что был с нами. Музыкант, актер, художник и друг. Младший лейтенант МС ВСУ Николай Дзяк".

С началом полномасштабного вторжения России Николай Дзяк стал на защиту Украины как лейтенант медицинской службы ВСУ.

В декабре 2025 года он получил тяжелое ранение на фронте. Несмотря на усилия медиков, его жизнь оборвалась после нескольких недель борьбы.

"Некоторые называли его "Коля-Космос", потому что он ловил свою творческую волну и будто уходил в какое-то другое измерение. А некоторые, особенно подростки в студенческом лагере, часто звали его "Коля-Витас". Потому что поздно вечером, на пирсе, под гитару, его песни вызывали бурные овации и дружеские подпевки. И в конце каждого музыкального вечера обязательно звучало: "Коля, давай Витаса!" Он, немного ломаясь для публики, пел. И Витас в те моменты точно нервно отдыхал где-то в стороне, потому что в этом пении Коля был явно круче. В последнее время вместо выступлений на сцене Николай защищал наш покой в рядах ВСУ. Он мог не идти на военную службу – имел веские причины. Но пошел. Коля получил тяжелую травму в декабре 2025 года. И Коли не стало",почтила память воина его подруга Светлана Свердличенко.

Николай Дзяк родился 7 февраля 1985 года. В 2002–2008 годах учился в Днепровской медицинской академии (ныне – Днепровский государственный медицинский университет) по специальности "Медико-профилактическое дело", которую окончил на отлично. После этого работал врачом-интерном, закончил военную кафедру и получил звание младшего лейтенанта медицинской службы запаса.

В 2009–2012 годах Николай Дзяк учился в аспирантуре в ДГМУ, с 2013-го там работал преподавателем кафедры гигиены и экологии, а в 2016-м защитил кандидатскую диссертацию.

Кроме медицины и науки, важное место в его жизни занимала музыка. Николай Дзяк был солистом группы "Тайна Третьей Планеты" в 2008–2015 годах, а с 2011 года – солистом группы "Дом Грибоедова".

В Днепровском государственном медицинском университете, где Николай Дзяк работал преподавателем, также опубликовали официальное сообщение о его гибели.

"В этот горький момент разделяем горе семьи Дзяк, и все вместе склоняем головы в глубокой скорби. Герои не умирают, они навсегда остаются с нами. Вечная память и слава нашему воспитаннику, воину, который защищал каждого из нас!" – говорится в сообщении.

