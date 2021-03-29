От короновируса умер известный украинский продюсер

Умер известный украинский продюсер, бывший генеральный продюсер Первого канала и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. Причиной смерти стал коронавирус.

О трагической новости на своей странице в Facebook сообщил бизнесмен Александр Меламуд. Также эта информация появилась на странице эксперта телевизионных социальных проектов Марины Кинах (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Саша! Нет слов… Как же так... Не могу поверить... Обсуждали только спектакли, новые проекты... Ты же такой умный, такой профессиональный, такой правильный, такой молодой и такой душевный... Ты же сказал, что все будет хорошо... Рыдаю", – написала она.

Александр Серый родился 18 сентября 1962 года во Львове. Закончил Львовскую музыкальную десятилетку им. С. Крушельницкой, Донецкую государственную консерваторию им. С. Прокофьева. На протяжении многих лет Александр был режиссером Международного легкоатлетического турнира "Zepter – Звезды шеста". Кроме того, он занимался организацией нашумевших акций "Мисс Европа" 2006 и бенефис Анастасии Волочковой.

Умер исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. facebook.com/kovlkonata

Умер украинский продюсер Александр Серый. facebook.com/kovlkonata

Пост Марины Кинах в Facebook. facebook.com/kovlkonata

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