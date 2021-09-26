От инфантильности к роскоши: как менялся стиль Арианы Гранде. Фото

Прическа – идеально уложен конский хвост, платье – baby-doll, обувь – ботфорты. Все это – образ-визитка А28-летней рианы Гранде, современной style icon. Все уже так привыкли к нежному и одновременно роскошному стилю певицы, что ее сложно представить другой. А в начале карьеры, в подростковом возрасте, Ари была в поисках наиболее удачного образа.

Вспомним, как "эволюционировал" стиль поп-звезды.

В 2008 году Ариана получила роль чирлидерши Шарлотты в мюзикле "13". Тогда чаще всего ее можно было увидеть в футболках, худи и джинсах, заправленных в сапоги. Так что любовь к высоким ботфортам у певицы была с детства.

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Ари получила роль Кэт Валентайн в сериале "Виктория-победительница". Тогда же она стремилась выделяться на фоне других актрис, и лучше запомниться зрителям. Поэтому решила выровнять свои кудри и перекраситься в ярко-бордовый цвет. Джинсы юная звезда заменила короткими платьями и юбками с блузами, а кеды – туфлями.

Ариана Гранде продолжает сниматься в сериале и записывает свой дебютный альбом "Yours Truly". Она носит яркие мини-платья, которые комбинирует с ботильонами и сабо, а также крупными аксессуарами.

Любимыми вещами Арианы для сценических луков становятся юбка-солнце и платья baby-doll. Мэрайя Кэри вдохновляет красавицу на наращивание волос и ресниц, использование автозагара и окрашивание губ в розовый и алый цвета. И да, именно в 2011 звезда начинает выходить на публику с прической "конский хвост".

Певица все чаще для дефиле на красной дорожке выбирает легкие романтические платья-миди и макси, которые подчеркивают декольте. В 2012 году ее волосы украшают обручи или бантики.

В 2013 году Ари, по версии American Music Awards, получила звание "Артист года" и выступила на легендарном Victoria's Secret Fashion Show. Звезда выходит на сцену в ярких миди- и макси-платьях с флористическим принтом или блестками в стиле 50-х и 2000-х. На каждом из выступлений у нее высокий хвост со светлыми прядями и высокие каблуки.

Ариана Гранде решает усовершенствовать свой стиль: делает его более сексуальным. Певица надевает топы-бюстье с юбками-карандаш и мини. Ее каблуки стали еще выше, а ботфорты – длиннее. Она часто выступает с обручами в виде кошачьих ушек.

Ари разбавляет сценические образы виниловыми топами, кожаными мини-платьями и свитшотами с джогерами. Звезда уже не боится выступать на сцене в боди-корсетах.

Девушка продолжает радовать своих фанатов мини-платьями и кроп-топами, а когда надевает пышные платья, – превращается в настоящую икону стиля. Еще Ари выходит на сцену в брюках и элегантных облегающих нарядах.