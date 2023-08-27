Освобожденный из российского плена воин признался, что хочет набить лицо Владу Яме: меня бесит, что они когда-нибудь вернутся

Начальник штаба бригады специального назначения НГУ "Азов" майор Богдан "Тавр" Кротевич признался, что не уважает мужчин, которые выехали за границу во время полномасштабной войны в родной стране. Больше всего бойца, который прошел российский плен, беспокоит тот факт, что рано или поздно все эти "беглецы" вернутся домой. Это касается и медийных персон. Так, защитник вспомнил хореографа Влада Яму, который проживает в США и, кажется, не планирует приезжать в охваченную войной Украину.

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Репутация танцора уже серьезно пострадала – за последние полтора года он неоднократно оказывался в эпицентре скандалов из-за своего пребывания за границей и неуместных высказываний оттуда. Своим мнением касательно позиции хореографа "Тавр" поделился в интервью Сергею Лиховиде для его YouTube-канала "РОЗМОВА".

"Надо понимать, кто, по каким причинам и как уехал. Во-первых, если это семья, хоть военнослужащего, хоть не военнослужащего, если это женщина с ребенком и ей спокойнее так – это нормально, это окей. И если это люди, которые незаконно пересекли границу... блин, я не знаю, как я буду реагировать. Меня не так бесит, что они уехали, меня бесит, что они когда-нибудь вернутся. Меня просто это выводит из себя. И они вернутся. И меня триггерит то, что они, скорее всего, не понесут никогда никакого наказания. И меня это бесит. Опять же, вопрос справедливости", – прокомментировал "азовец".

Кротевич не скрывает, что смог бы ударить Яму в лицо за его заграничные развлечения.

"Кое-кто позволяет выкладывать видео с вечеринок. Не знаю, как тот Влад Яма где-то своей "винилой" крутит. Вот ему я бы лицо набил. Вот так просто, по-мужски. Всяким "ТрО Барселона". Гуляй, душа", – заверил "Тавр".

Напомним, Влад Яма после полномасштабного вторжения выехал в США, где находится и сейчас, что неоднократно становилось поводом для хейта от украинцев в его адрес. Не так давно танцор обнародовал в сети новый пост с размышлениями о будущем, чем разгневал некоторых соотечественников.

После шквала хейта в свой адрес Яма похвастался документом от ВСУ. Фонд, которому помогает артист, отметили за укрепление обороноспособности государства и помощь защитникам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что позицию Ямы прокомментировал Евгений Кот. Что он думает о коллеге, который не спешит возвращаться в Украину, – читайте в нашем материале.

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