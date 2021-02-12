Остапчука атаковала живность на Мальдивах. Видео

Украинский телеведущий, шоумен Владимир Остапчук рассказал, что во время его отдыха с супругой Кристиной Горняк случилась неприятность. Так, им не нравится то, что на Мальдивах множество живности.

Знаменитость заявил, что "не подписывался на зоопарк". Об этом Остапчук сообщил на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Остапчук пожаловался на то, что из-за неприятной живности ему с супругой пришлось переехать на другую виллу. Но, как оказалось, это не помогло и в новом жилье их также атаковали ящерицы и летучие лисицы.

Телеведущий отметил, что он знал, что на Мальдивах много живности, но он "не подписывался на зоопарк". По словам мужчины, они с Кристиной шокированы.

Кроме того, Остапчук рассказал, что однажды он читал вечером книжку, а в кустах внезапно "что-то зашевелилось и смотрело" на него, а затем неизвестное начало издавать странные звуки.

Телеведущий также добавил, что его супруга Кристина очень боится летучих лисиц.

Напомним, Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса Евровидение-2017 и шоу "Маска" на канале "Украина".

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