Остапчук сообщил о горе в семье

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал подписчикам о трагической новости. На 96-м году жизни не стало его бабушки Оли.

На своей странице в Instagram шоумен опубликовал соответствующее stories, в котором поделился, что уехал в Умань (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Уехал в Умань. Бабушки не стало…Успел на прошлой неделе попрощаться", – говорится в подписи к снимку.

Телеведущий сделал кадр из машины, сфотографировав бескрайнюю дорогу и ярко-голубое небо.

Ранее Владимир навещал свою бабушку и даже показал общее фото с ней. Кроме того, он рассказал, что недавно у бабушки Оли случился инсульт, поэтому родители забрали ее к себе.

"Вы знаете, что у меня есть две бабушки, мамина и папина. И отца бабушка, она сама жила в деревне. Ну, ей конечно помогали, родители приезжали. И сейчас случилась не очень хорошая штука, у бабушки был инсульт, и бабушку привезли. Теперь у мамы моей две мамы, которые живут в Умани. Приехал помочь и конечно увидеть всех", – делился знаменитость в своих stories.

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