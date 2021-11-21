Опыт актера пригодился: Остап Ступка рассказал, как согласился поучаствовать в шоу 'Маска'. Эксклюзив

В пятом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили народного артиста Украины Остапа Ступку. Судьи почти сразу разгадали подсказки Кажана и поняли, что перед ними актер.

Несмотря на то, что артист привык выступать перед большой аудиторией, участие в проекте стало для него интересным опытом. OBOZREVATEL узнал, как известный актер согласился на авантюру и удалось ли ему скрыть от родных свою причастность к гипершоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Легко ли согласились на такую авантюру – принять участие в гипершоу "Маска"?

Я человек авантюрный, поэтому всегда соглашаюсь на интересные проекты, в том числе на телевидении.

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Многие артисты жалуются на тяжелые костюмы, в которых очень жарко. Что вы скажете по этому поводу?

Мой костюм совсем не тяжелый – наоборот. В нем было достаточно удобно двигаться и танцевать, но, правда, немного жарко в нем – есть такое.

Была ли возможность выбрать другой образ или продюсеры увидели вас именно в этом костюме?

Мне предложили именно образ Кажана. Он сразу пришелся мне по душе. Я даже теперь шучу, что я не бешусь, а кажанюсь.

А оговорились ли кому-нибудь из родных?

Нет, об этом вообще никто не знал! Нельзя рассказывать по правилам шоу.

У вас уже был такой опыт тотальных тайн?

В профессии актера тайна всегда присутствует, поэтому для нас это обычное дело. Мы должны держать интригу перед премьерами, умалчивать немало нюансов. Сейчас же встречается другая практика – на съемках фильмов режиссерско-операторская группа снимают видео и делятся ими в социальных сетях типа: "Вот мы снимаем новое кино". Я всегда говорю, что это не правильно – нужно держать тайну, чтобы люди приходили на премьеру.

Во втором и третьем эфирах вам уже можно было общаться с детективами. Как удавалось подбирать слова, чтобы не расколоться?

Это трудная работа мысли, ума и всего прочего. Надо ответить завуалированно. Ведь вопросы были довольно странными и надо моментально выйти из неудобного положения, не выдав свой секрет.

Кратко о звезде:

Остап Ступка – украинский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий. Народный артист Украины, лауреат Художественной премии "Киев" имени Амвросия Бучмы. Родился 2 сентября 1967 во Львове в семье актера Богдана Ступки.

О том, как прошел 5 выпуск таинственного гипершоу "Маска", можно прочесть в материале OBOZREVATEL. Участники дали звездным сыщикам много новых подсказок.