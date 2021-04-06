Оскароносная Миррен сыграет премьер-министра Голду Меир в новом фильме

Известная актриса, лауреат премии "Оскар" Хелен Миррен сыграет единственную женщину-премьер-министра Израиля Голду Меир в новом художественном биографическом фильме "Голда".

Режиссером киноленты стал Гай Наттив, а продюсером – Майкл Кун. Об этом сообщает издание Deadline.

Съемки фильма запланировали начать в октябре этого года. Производители картины ориентированы на драматических и важных решениях, с которыми Меир столкнулась – Война Судного дня (противостояния Израиля и арабских стран) и теракт на Олимпиаде в Мюнхене.

Но Меир все равно вошла в историю собственной страны, как один из самых ярких политиков в истории. Она была также послом в СССР, подписала в числе первых Декларацию независимости Израиля и много других важных документов. Отметим, что женщина умерла от лимфомы в 1978 году, спустя четыре года после ухода с поста.

Коротко о знаменитости:

Хелен Миррен – английская актриса, лауреат премии "Оскар". Известна исполнением роли Цезонии в фильме "Калигула" и ролей венценосных особ.

В апреле 2013 года удостоена самой престижной театральной награды Великобритании – премии Лоренса Оливье.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Хелен Миррен надела на телеэфир блузку украинского дизайнера Ольги Навроцкой. По словам женщины, с ней связалась стилист актрисы с просьбой передать платье на примерку в Нью-Йорк.