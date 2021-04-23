Осадчая в стильной шляпе и кроссовках показала морской лук. Фото

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась солнечным снимком, на котором позировала на фоне прозрачно-голубого моря в "морском" наряде.

Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, знаменитость выбрала штаны красного цвета, легкую куртку с необычным принтом и белоснежную спортивную обувь. Свой образ она подчеркнула стильным головным убором.

"Привет, море, хотя и по работе… Уже чувствуется приближение лета", – говорится в подписи к изображению.

Фанаты отметили, что новый лук звезде очень идет. Вот некоторые их комментарии:

"Шикарное фото! Вы очень красивая", "Красотка", "Невероятная", "Чудесное утро!", "Блин, два года нигде не была, смотрю с белой завистью! Мечтаю о море...".

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осадчая на прогулке появилась в модном наряде. На знаменитости была белоснежная теплая куртка, черные штаны-клеш, а завершали яркий образ кроссовки и шапка темно-синего цвета.