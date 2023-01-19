Осадчая поразмыслила о том, что ее ''подсознание выбрасывает из календаря февраль'', и вспомнила начало полномасштабной войны

Жизнь каждого украинца разделилась на До и После 24 февраля. Страшно поверить, что скоро мі вновь увидим в календаре эту роковую дату, что будет означать год борьбы украинского народа с российским агрессором в полномасштабной войне. Размышлениями на эту тему поделилась известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая.

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Она отметила, что ее мозг сознательно выбрасывает из календаря этот месяц, поскольку он ассоциируется с чем-то по-настоящему страшным и ужасным. При этом звезда подчеркивает, что в февраля есть также много важных и приятных для нее событий. Своими эмоциями Осадчая поделилась на личной странице в Instagram.

"Я поняла, что мое подсознание выбрасывает из календаря февраль, будто его не должно быть. Хотя в феврале день рождения Ивана и наша годовщина свадьбы, и день рождения мамы... А почему так? Просто страшно, что в феврале уже год полномасштабной войны. И очень страшно вспоминать себя тогда, даже месяца такого не хочешь больше", – поделилась ведущая.

Осадчая вспомнила, какой была сразу после широкомасштабного вторжения. Она отметила, что начало войны – "это оцепенение и хаос внутри, когда все делалось автоматически". Артистка отметила, что дни тогда тянулись вечно, а телевизор работал нон-стопом, поскольку важно было не пропустить ни единой новости.

"Когда у всех в глазах были и остаются доныне вопросы: "за что?", "почему?" "как такое могло произойти с нами?"... Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год", – щемяще написала знаменитость.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Осадчая отреагировала на неоднозначную позицию музыканта Валерия Меладзе, которую он продемонстрировал после скандала в Дубае. Ведущая гневно обратилась к его поклонникам-украинцам, оправдывающим артиста, и рассказала о его трусости.

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